Rodolfo Hernández: “Si voy ganando, espero Fajardo me apoye”

En las últimas horas ha tomado bastante fuerza en las redes sociales y medios de comunicación la posible alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo debido a varios encuentros que se han llevado a cabo entre los dos aspirantes de la Presidencia de la República.

A un mes de llevarse a cabo la primera vuelta de las elecciones en Colombia, de acuerdo con las encuestas, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez son quienes más se acercan a la Casa de Nariño, sin embargo, Hernández y Fajardo de han mostrado convencidos de que pueden dar la pelea en las urnas y su alianza podría causar un gran golpe en la mesa.

Hernández y Fajardo tienen un gran número de seguidores, cada uno por su lado, por lo que los dos candidatos de centro estarían pensando en unirse para así atraer mayor cantidad de votos en las votaciones presidenciales.

Respecto a los rumores, el ingeniero Hernández habló con La FM y afirmó que espera que Fajardo se una a su iniciativa para lograr la Presidencia.

“Si yo llevo más es lo lógico, que el que lleva más recibe el apoyo del que lleva un poco menos, al menos yo pienso así y sé que Fajardo cumple la palabra”, mencionó el candidato que dice que "como voy ganando aspiro que él me apoye a mí", dijo el candidato santandereano.

Las encuestas arrojan mejores resultados de Hernández en cuanto a la intención de voto respecto al candidato de la Centro Esperanza, Sergio Fajardo, sin embargo, el ingeniero se mostró convencido que faltan muchos días para las elecciones y esto no lo trasnocha: “Yo no me preocupo por eso, faltan 30 días”.

Finalmente, Rodolfo dejó claro que espera el apoyo de Fajardo y que el exalcalde de Medellín también lo recibirá en tal caso, pero no como es tradición en cuanto a ministerios o trabajos públicos: "La diferencia entre alianza y apoyo está en que la alianza le meten los politiqueros, acuerdos programáticos y de gobernabilidad, que son pura mentira", concluyó Hernández.

