Grave accidente de bus con hinchas del Corinthians deja siete personas muertas en Brasil

Al menos siete personas murieron y otras 27 fueron trasladadas a hospitales en Brasil después que un bus que transportaba hinchas del Corinthians volcara en una carretera del sureste del país este 20 de agosto, informaron los bomberos.

Los principales clubes brasileños, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresaron sus condolencias por el accidente de ómnibus, que según las autoridades estaba en situación irregular.

"En el lugar hubo siete muertos y 27 personas fueron conducidas" a hospitales de la región, informó a la prensa el teniente Fernando Frois, de los Bomberos del estado de Minas Gerais, sin detallar el estado de salud de los heridos.

El vuelco ocurrió durante la madrugada en un tramo sinuoso y en bajada de la carretera BR-381, a las afueras de Belo Horizonte, capital del estado.

Según relatos de pasajeros recogidos por el portal de noticias G1, poco antes de perder el control del vehículo el conductor gritó que se había quedado sin frenos.

El autobús transportaba más de 40 aficionados del Corinthians, de Sao Paulo, que habían viajado a Belo Horizonte para asistir a un partido contra el Cruzeiro por el campeonato local.

El vehículo no tenía "registro ni autorización para realizar el transporte interestatal de pasajeros", informó en un comunicado la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de Brasil.

El presidente Lula se solidarizó con las familias de las víctimas y dijo esperar que se investiguen las causas del accidente. "Precisamos paz y vehículos de transporte en buenas condiciones en las carreteras", afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Además del Corinthians y el Cruzeiro, otros clubes como Flamengo, Palmeiras, y Sao Paulo lamentaron públicamente la muerte de los hinchas.

Relato do meu amigo presente do ônibus da tragédia com os torcedores do Corinthians voltando de Belo Horizonte: “eu tava cochilando, sabe? Aí comecei a ouvir gritos assim de - meu Deus, tá sem freio! - aí outra mulher disse - motorista, vai mais devagar! - aí foi quando o… pic.twitter.com/9uhBwqAdlS