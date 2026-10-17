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Apple lanza HomeView: todo lo que debe saber de la pantalla inteligente que será tendencia

La compañía norteamericana quiere romper el mercado con este dispositivo que integra varias funciones.

HomeView de Apple.
HomeView de Apple. Foto: Apple.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 17 de 2026
10:13 a. m.
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Apple sorprendió el pasado martes 13 de octubre cuando dio a conocer el HomeView, una herramienta con la que busca cambiar la experiencia de los millones de usuarios que utilizan sus productos.

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Este dispositivo puede colocarse en la sala o en cualquier punto de la casa, dado que su tamaño permite que se acomode con facilidad. Los usuarios podrán ver series, películas, contactarse por FaceTime, escuchar música y hasta vigilar la casa.

¿Qué características tiene?

Sumado a ello, está incorporado con Siri IA, la herramienta de inteligencia artificial de la compañía. HomeView puede, además, enlazarse con otros productos Apple, tales como aquellos que cuenten con Apple Intelligence activado.

Con respecto al funcionamiento, la pantalla reconoce el rostro y con sus opciones convierte a las casas en hogares inteligentes. Los usuarios interesados pueden reservarlos para tenerlos a su disposición el 13 de noviembre de 2026.

A nivel interno, el dispositivo es de aluminio y tiene una pantalla líquida de retina de siete pulgadas. Cuenta con una base de altavoz con forma de cúpula y está disponible en cuatro colores: plata, blanco estrella, rose pink y gris espacial.

¿Cuándo estará a la venta?

Mientras avanza el día, la pantalla se ajusta a la iluminación gracias a la capacidad adaptativa del True Tone. En cuanto a la interfaz, cuenta con HomeView, lo que es igual a tener un menú a la mano con todas las funciones.

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Un dato no menor es que la pantalla recibe a máximo seis usuarios, por lo que cada uno puede adecuarla a su estilo con las aplicaciones y gadgets. Adicional a esto, hay posibilidades de vincularlo con el iPhone o iPad.

“El HomeView de Apple está pensado para que lo compartan todas las personas de la casa y, al mismo tiempo, se adapte totalmente a cada usuario”, declaró el vicepresidente senior de Marketing Mundial de Apple, Greg Joswiak.

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