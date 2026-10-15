VIDEO | Así se ve el Roadster de Tesla en acción: puede volar y saltar sobre camiones

La empresa Tesla rompió el mercado este jueves 15 de octubre al presentar un modelo de Roadster deportivo, el cual es capaz de saltar por medio del uso de propulsores.

El nacimiento de este inusual vehículo parte de la unión de la compañía con SpaceX, la cual se dedica a la producción de cohetes.

¿Cuánto podría costar?

Durante la presentación, el Roadster fue capaz de saltar sobre una fila de carros y camiones. Además, escaló por una rampa hasta quedar boca abajo a una altura considerable. Inclusive, estando en el aire, realizó varios giros, como si fuera sacado de una película de ciencia ficción.

¿Cómo es posible que el vehículo vuele? La respuesta está en su estructura, debido a que tiene un sistema de succión que se integra con los propulsores. Su producción en masa comenzará en 2028 y el precio podría estimarse en 200.000 dólares (más de 630 millones de pesos).

El Roadster puede acelerar de cero a 60 millas por hora (96.56 kilómetros por hora) en menos de un segundo y alcanza una velocidad máxima superior a 230 mph (370.15 kilómetros por hora).

¿Qué características tiene?

La idea de crear este vehículo viene de hace casi una década. Se recuerda, por ejemplo, que en 2017, Tesla presentó el primer prototipo y generó expectativa al asegurar que en 2020 iba a estar a disposición del público.

Se debe tener en cuenta también que este no es el primer modelo bautizado como Roadster. En 2008 fue lanzado el original, el cual estuvo a la venta hasta 2012 y, durante esos años, marcó tendencia al ser el primer vehículo eléctrico de Tesla.

Seth Goldstein, analista de Morningstar, fue entrevistado por la agencia Reuters y proyectó que se venderían alrededor de dos mil vehículos de este tipo en el año.