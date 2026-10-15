CANAL RCN
Internacional

VIDEO | Así se ve el Roadster de Tesla en acción: puede volar y saltar sobre camiones

En redes sociales se viralizaron los videos del vehículo impulsándose en una rampa hasta quedar boca abajo.

El carro volador de Tesla.
El carro volador de Tesla. Foto: Tesla.

Nicolás Martínez Sánchez

Reuters

octubre 15 de 2026
09:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La empresa Tesla rompió el mercado este jueves 15 de octubre al presentar un modelo de Roadster deportivo, el cual es capaz de saltar por medio del uso de propulsores.

Elon Musk abre vacantes para trabajar en Tesla: 4.000 ofertas con sueldos en dólares
RELACIONADO

Elon Musk abre vacantes para trabajar en Tesla: 4.000 ofertas con sueldos en dólares

El nacimiento de este inusual vehículo parte de la unión de la compañía con SpaceX, la cual se dedica a la producción de cohetes.

¿Cuánto podría costar?

Durante la presentación, el Roadster fue capaz de saltar sobre una fila de carros y camiones. Además, escaló por una rampa hasta quedar boca abajo a una altura considerable. Inclusive, estando en el aire, realizó varios giros, como si fuera sacado de una película de ciencia ficción.

¿Cómo es posible que el vehículo vuele? La respuesta está en su estructura, debido a que tiene un sistema de succión que se integra con los propulsores. Su producción en masa comenzará en 2028 y el precio podría estimarse en 200.000 dólares (más de 630 millones de pesos).

El Roadster puede acelerar de cero a 60 millas por hora (96.56 kilómetros por hora) en menos de un segundo y alcanza una velocidad máxima superior a 230 mph (370.15 kilómetros por hora).

¿Qué características tiene?

La idea de crear este vehículo viene de hace casi una década. Se recuerda, por ejemplo, que en 2017, Tesla presentó el primer prototipo y generó expectativa al asegurar que en 2020 iba a estar a disposición del público.

VIDEO | Tesla grabó en primer plano a ladrón que rompió un vidrio para robar un vehículo en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Tesla grabó en primer plano a ladrón que rompió un vidrio para robar un vehículo en Bogotá

Se debe tener en cuenta también que este no es el primer modelo bautizado como Roadster. En 2008 fue lanzado el original, el cual estuvo a la venta hasta 2012 y, durante esos años, marcó tendencia al ser el primer vehículo eléctrico de Tesla.

Seth Goldstein, analista de Morningstar, fue entrevistado por la agencia Reuters y proyectó que se venderían alrededor de dos mil vehículos de este tipo en el año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Ameba comecerebros es descubierta en cuerpos de agua dulce en México: instructor de esquí es la primera víctima

Tiroteo en Estados Unidos

¿Qué se sabe del tiroteo que se registró en una escuela primaria de Oregon, Estados Unidos?

Nicolás Maduro

Detalles inéditos de la audiencia contra Maduro: esto le dijo al juez cuando le tocó hablar

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Motociclista murió arrastrado por una fuerte corriente de agua tras las torrenciales lluvias en Soacha

Las fuertes precipitaciones provocaron emergencias en la Comuna 4, afectaron viviendas y tuberías.

Abelardo de la Espriella

Gobierno ordena reducir nuevos contratos por prestación de servicios: esto dice la circular

La instrucción también busca racionalizar la vinculación de personal de libre nombramiento y remoción.

Atlético Nacional

Figura de Atlético Nacional está en la mira de dos clubes de la Premier League

Artistas

¡Feid vuelve a Bogotá! Será el headliner del Megaland Bacano 2026

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales