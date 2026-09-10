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"Avísanos cuando termines de recalentar nuestras sobras": Samsung a Apple tras lanzamiento de iPhone Duo

La compañía surcoreana, a través de su red social X, ha lanzado varias indirectas después del evento de lanzamiento de Apple.

Samsung responde a Apple tras lanzamiento de iPhone Duo.
Foto: Apple Colombia | Samsung

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
04:09 p. m.
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El martes 9 de septiembre, Apple presentó oficialmente el nuevo iPhone 18 Pro, iPhone Duo, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5. En la presentación, se presentó la incorporación del procesador A20 Pro, importantes mejoras en su función de cámara con lentes de apertura variable y mayor velocidad para tareas a partir de inteligencia artificial.

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La gran novedad fue la presentación del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, que cuenta con la pantalla de iPhone más grande hasta el momento, según Apple, con un diseño acomodable y una experiencia iOS diseñada para máxima versatilidad. Además, durante el evento informaron que se trata de la pantalla más delgada en toda su historia.

Samsung lanza indirectas por supuesta "copia" de teléfono plegable

Horas después del lanzamiento, la multinacional líder del mercado asiático lanzó una serie de burlas o indirectas que van dirigidas específicamente al nuevo iPhone Duo, reavivando la rivalidad que existe entre las dos empresas por tener el dominio de los teléfonos celulares en el mundo. "Avísanos cuando termines de recalentar nuestras sobras" fue uno de los mensajes más fuertes por parte de Samsung que, a pesar de no nombrar directamente a su rival, fue rápidamente replicado por los internautas.

La plataforma digital para aprender idiomas 'Duolingo' también se pronunció después del lanzamiento, pero de una manera más graciosa y no tan agresiva como lo hizo Samsung: "Han nombrado un teléfono en mi honor", escribieron en su cuenta de X y la multinacional coreana no tardó en responder: "Lo siento mucho, Duolingo. Nos copiaron también", expresaron.

En 2019, el Galaxy Fold fue una novedad de Samsung al ser el primero en lanzar un teléfono plegable y, en la actualidad, ya están comercializando su octava generación de este tipo de celulares.

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Usuarios también participaron de la 'pelea'

Tras los polémicos trinos publicados, los usuarios de X no tardaron en responder y los comentarios muestran la división que generan los dos gigantes de la tecnología; por un lado, los fanáticos de Apple afirman que la nueva versión es mejor y más estética a diferencia del plegable de Samsung, mientras otros afirman que empresas como Huawei o Xiaomi ya habían incursionado también en este tipo de celulares.

Los pocos que defienden las declaraciones de Samsung afirman que la primera versión sigue siendo mejor y que, en efecto, sí se trató de una copia.

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