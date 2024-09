Justicia de Argentina ordena la captura de Nicolás Maduro

El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) celebró la decisión. La justicia del país sudamericano ordenó la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otras figuras del régimen venezolano.

La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens como parte de la causa abierta tras la denuncia penal presentada en enero de 2023 por el Foro.

Waldo Wolff, presidente de la FADD, calificó esta decisión como 'histórica': "Vamos a seguir acompañando a los venezolanos para que tengan justicia y reparación".

De igual forma, la secretaria general del Foro, Elisa Trotta, dijo que la denuncia se logró gracias a los testimonios que los venezolanos brindaron ante la justicia, los cuales ayudaron a tener detalles sobre la situación que vive el país.

"Esta decisión de la justicia argentina también envía un fuerte mensaje a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional, en que ya es hora de actuar y tomar las medidas para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad", declaró Trotta.

Según explicó la secretaria, quien también es fundadora del FADD, en enero de 2023, fue presentada la denuncia, la cual se basó en el principio de jurisdicción universal "que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o sus víctimas".

Senadores norteamericanos pidieron aumentar recompensa por Maduro

El pasado 20 de septiembre, los senadores de Estados Unidos, Rick Scott y Marco Rubio, presentaron el proyecto de ley Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unlawful Regime Officials.

La iniciativa busca aumentar el monto de 15 a máximo 100 millones de dólares por capturar a Maduro, acorde a la orden de captura vigente del Gobierno norteamericano. ¿De dónde saldría el dinero? Los senadores indicaron que todo provendría de los bienes que le han incautado a Maduro y otros miembros del régimen.

RELACIONADO Desde Estados Unidos piden aumentar la recompensa para arrestar a Nicolás Maduro

En conjunto, los bienes estarían avaluados en 450 millones de dólares. Además, Rubio le pidió a la Interpol emitir circular roja para que la recompensa sea más efectiva.

Desde la Cámara, esta legislación está liderada por los representantes Carlos Giménez, Jenniffer González Colón, María Elvira Salazar, Mike Waltz, Chris Smith y Darren Soto.

"Mi proyecto aumentará la recompensa utilizando los bienes en lugar del dinero de los contribuyentes estadounidenses", declaró Scott.