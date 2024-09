Desde Estados Unidos piden aumentar la recompensa para arrestar a Nicolás Maduro

El senador Rick Scott se unió a su colega Marco Rubio y presentaron el proyecto de ley Securing Timely Opportunities for Payment and Maximizing Awards for Detaining Unlawful Regime Officials, con la que pidieron aumentaron el monto de la recompensa para arrestar a Nicolás Maduro.

¿De cuánto piden aumentar la recompensa?

Ambos senadores proponen aumentar el monto de 15 a máximo 100 millones de dólares. La recompensa sería pagada por el gobierno federal utilizando los bienes incautados que le han retenido, tanto a Maduro como a sus cercanos.

Las incautaciones, según cifras de la Fiscalía de Estados Unidos en el sur de Florida, suman aproximadamente 450 millones de dólares.

Scott dijo que desde hace años le ha insistido al Gobierno de Joe Biden “poner todo el peso del gobierno federal para poner fin al régimen de Maduro”, pero sin el resultado esperado: “Mi proyecto aumentará la recompensa utilizando los bienes en lugar del dinero de los contribuyentes estadounidenses”.

Dinero provendría de las incautaciones

El pueblo venezolano votó por un nuevo día de libertad y democracia el 28 de julio cuando eligió a Edmundo González en un esfuerzo liderado por la líder opositora María Corina Machado. Está claro que Maduro no renunciará por sí solo, por eso insto a mis colegas a que apoyen este proyecto de ley para liberar a Venezuela y al mundo de la opresión de Maduro y abrir paso para que el presidente electo González devuelva la democracia, la libertad y las oportunidades a Venezuela.

Por su parte, Rubio dijo que le pidió a la Interpol que emita una alerta roja para facilitar la detención de Maduro y, por ende, darle más efectividad a la recompensa por su arresto.

En la Cámara, esta legislación está liderada por los representantes Carlos Giménez, Jenniffer González Colón, María Elvira Salazar, Mike Waltz, Chris Smith y Darren Soto.

Una de las voces que se mostró a favor fue el congresista Mario Díaz – Balart: “Por casi dos meses desde las 'elecciones' del 28 de julio, en las cuales el pueblo venezolano votó abrumadoramente por el presidente electo Edmundo González, el régimen de Maduro solo ha intensificado su brutal represión. Según informes, las detenciones arbitrarias, la tortura y la persecución políticamente motivada se han intensificado bajo el régimen opresivo de Maduro”.