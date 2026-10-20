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Asesinan en México a reconocido odontólogo tras un reclamo por una pieza dental floja

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, cuando el ciudadano,oriundo de Arizona, Estados Unidos, acudió al consultorio para reclamar por el resultado del tratamiento.

Foto: Magnific

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
09:08 p. m.
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Este 20 de octubre se conocieron nuevos detalles del asesinato del odontólogo Amed de Jesús Preciado Hernández, ocurrido en México.

Asesinan a reconocido odontólogo por un "diente flojo"

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De acuerdo con reportes de medios internacionales, el profesional habría sido atacado por un ciudadano estadounidense que estaba inconforme con un tratamiento dental que había recibido.

Según las primeras versiones, el hombre se quejaba de que uno de sus dientes había quedado flojo o débil después del procedimiento. La situación habría desencadenado una disputa que terminó de manera fatal.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre, cuando el ciudadano, de 30 años y oriundo de Prescott, Arizona, Estados Unidos, acudió al consultorio de Preciado Hernández para reclamar por el resultado del tratamiento y exigir una atención inmediata.

Sin embargo, el encuentro terminó en una tragedia. Según la información difundida, el hombre esperó al odontólogo en el estacionamiento del consultorio y, cuando lo vio salir y subir a su camioneta, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron la búsqueda del presunto responsable. La captura se produjo el 17 de octubre en Agua Prieta, en el estado de Sonora.
De acuerdo con los reportes, cuando los agentes lograron ubicarlo, el hombre abrió fuego contra ellos.

Responsable del asesinato murió en medio de un intercambio de disparos

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Los uniformados respondieron al ataque y el sospechoso murió durante el intercambio de disparos.
Además, versiones difundidas en medios y redes sociales señalan que el ciudadano estadounidense tenía antecedentes relacionados con drogas y otros hechos delictivos.

El caso también ha generado conmoción por la difusión de imágenes de cámaras de seguridad del estacionamiento.

Según publicaciones que circulan en redes sociales, las grabaciones mostrarían los últimos minutos de vida del odontólogo, quien habría suplicado por su vida antes de recibir los disparos.

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