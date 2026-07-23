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Hombre quedó en estado crítico tras recibir brutal golpiza durante hecho de intolerancia en Cajicá

El hecho ocurrió hace pocos días, cuando la víctima iba en patineta. Dos hombres lo golpearon con una varilla.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
04:30 p. m.
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En la noche del pasado sábado 18 de julio, John Romero, un hombre de 46 años que vive en Cajicá, fue brutalmente agredido por dos hombres en medio de una discusión.

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La situación se dio en la avenida Cavelier, donde Romero iba en patineta junto a un amigo. Al parecer, el conductor de un carro rojo les cerró el paso y comenzó a gritarles que se ubicaran en la orilla para no obstaculizar su camino. En cuestión de segundos, el hecho se volvió una pelea violenta.

Al hombre lo golpearon con una varilla

Acto seguido, el conductor y su acompañante se bajaron. Uno de ellos habría sacado una varilla para propinarle varios golpes a Romero y ocasionarle lesiones graves.

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“Mi tío venía en patineta cuando un carro pasó y empezó a gritarles que se quitaran. Más adelantico, el carro se lo echa encima a la patineta”, contó Tania Paz, familiar de Romero.

Los allegados aseguran que presenta cuatro heridas: una en el pecho, dos en la espalda y una en el brazo. El hombre se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

¿Qué dicen las autoridades?

Por otro lado, las autoridades de Cajicá informaron que la investigación está en curso y ya están trabajando para ubicar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se tiene rastro de los dos hombres ni de la mujer que los acompañaba en el carro.

“La administración municipal ha brindado acompañamiento y apoyo a los familiares de la víctima, al tiempo que mantiene su trabajo articulado con las autoridades competentes para realizar el seguimiento al caso, contribuir al esclarecimiento de los hechos y lograr la pronta identificación de los responsables”, precisó la alcaldía.

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