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Ameba comecerebros es descubierta en cuerpos de agua dulce en México: instructor de esquí es la primera víctima

Las autoridades indicaron que su presencia en lagos artificiales no implica un brote descontrolado.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

AFP

octubre 15 de 2026
08:18 p. m.
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El análisis sobre la calidad del agua en complejos comerciales y residenciales de lujo en Yucatán, México, dio un giro contundente al confirmar la presencia de la ameba Naegleria fowleri —conocida popularmente como la ameba comecerebros— en seis de nueve lagos artificiales que generaban sospecha entre las autoridades. Tras el hallazgo, ordenaron el cierre inmediato de los cuerpos de agua.

La investigación, que apunta a las compañías responsables de su mantenimiento, inició tras la trágica muerte de un instructor de esquí acuático. El profesional falleció luego de varios días hospitalizado a causa de una meningoencefalitis amebiana primaria, la enfermedad de la ameba “comecerebros”.

Es el primer deceso por meningoencefalitis amebiana primaria documentado en Yucatán; un estado célebre por su atractivo turístico, sus playas y sus cenotes.

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Autoridades sanitarias dan un parte de tranquilidad:

En respuesta, las autoridades sanitarias desplegaron un operativo de vigilancia epidemiológica en los cuerpos de agua artificiales del polo turístico, en los que locales y turistas solían practicar kayak, remo de pie y esquí acuático.

En un parte de tranquilidad, el secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer, señaló que el hallazgo no constituye un brote descontrolado de meningoencefalitis amebiana primaria.

"Encontrar esta ameba en el ambiente no significa que exista una epidemia ni que las personas que visitaron estos lugares estén enfermas", aclaró el funcionario a través de un mensaje difundido la noche del miércoles 14 de octubre.

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¿Cómo se transmite la ameba comecerebros?

Alcocer precisó además que la transmisión del parásito se da en condiciones específicas "cuando el agua contaminada con la especie capaz de causar la enfermedad entra por la nariz".

Sin embargo, insistió en que la población debe mantener una postura preventiva y llamó a cualquier persona que haya estado en contacto con los cuerpos de agua contaminada a ponerse en contacto con los servicios sanitarios.

De acuerdo con los reportes de los organismos de salud de México y Estados Unidos, la Naegleria fowleri se encuentra comúnmente en depósitos de agua dulce estancada y se multiplica con mayor facilidad en temperaturas que van de los 35 a los 46 grados Celsius.

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