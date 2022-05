Hallan culpables del asesinato de 2 estudiantes colombianos en Puebla, México

Esta semana la justicia de México halló culpables a tres personas tras los hechos ocurridos en febrero de 2020 sobre el asesinato de dos jóvenes colombianos.

Se trata de Ximena Quijano y José Antonio Parada estudiantes de medicina en Puebla México en el sur del país, que además iban acompañados por otro compañero de estudio, se dirigían a un festival para celebrar el fin de año de médicos internos, cuando fueron asesinados.

Tres personas fueron halladas culpables y condenadas a 68 años de cárcel por el crimen

Durante dos años la familia de los dos estudiantes buscó justicia, la cual, lamentablemente llegó hasta esta semana. Cuando la Policía Federal de México halló a dos hombres y una mujer señalados de haber cometido el crimen.

‘‘Estamos muy satisfechos por lo que ha ocurrido este día, en un caso emblemático, grave, trágico como fue el homicidio de cuatro jóvenes.’’ Expuso Gilberto Higuera Bernal, Fiscal General del Estado de Puebla.

''Se demostró la sevicia y la maldad con que ellos lo hicieron, entonces por eso les aplicaron como la máxima en eso y adicional los 18 años por el robo de la señora del Uber.’’ Dijo Sonia Hernández, mamá de Ximena Quijano quien celebró que los responsables pagaran por el crimen.

Familias tuvieron enfrente a los responsables

Los papás de Ximena y José tuvieron que enfrentarse a los responsables del dolor más grande de sus vidas.

‘‘Fue terrible escuchar la sevicia con que ellos mataron a nuestros hijos, pues fue, mejor dicho, no se lo deseo a nadie, nadie debería escuchar una cosa de esas, pero nos tocó armarnos de toda la fortaleza que tenemos, todas las cuatro familias para escuchar cómo ellos lo hicieron.’’ Agregó la madre de Ximena.

Sin embargo, para ellos es una celebración parcial pues el lamentable hecho no podrá devolverle la vida de sus hijos.

‘‘La única alegría que yo tendría es si me devuelven a mi hija, pero eso no va a ser posible. Lo que nosotros luchamos para que estas personas paguen y no salgan de la cárcel, es precisamente para que otras cuatro familias, u otra familia adicional no vaya a sentir el dolor que nosotros tuvimos en la pérdida de nuestros hijos.’’ Expresó Sonia.

Aunque saben que nada les regresará a Ximena y José, esperan que la condena sea un granito de arena que contribuya a que otras familias no tengan que sufrir lo que ellos sufrieron.