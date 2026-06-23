Autoridades trabajan en la evacuación de 11.000 marinos atrapados tras el bloqueo de Ormuz

Las profundas discrepancias sobre el futuro nuclear y militar de Irán amenazan con desestabilizar las recién inauguradas negociaciones de paz con Estados Unidos, justo cuando el martes, 23 de junio, se puso en marcha una masiva operación internacional de emergencia para rescatar a más de 11.000 marinos atrapados en el estrecho de Ormuz tras el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Los desacuerdos se dan sobre el monitoreo de las instalaciones atómicas iraníes que sufrieron ataques de las fuerzas de Israel y Estados Unidos durante el conflicto de 12 días en junio de 2025. El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró a través de su plataforma Truth Social que Teherán había cedido "plena y completamente" ante inspecciones del "más alto nivel".

No obstante, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, desmintió categóricamente al gobierno norteamericano al negar cualquier acuerdo para que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) supervise los complejos bombardeados. Baqai enfatizó que no se han reunido con el director general del OIEA ni contemplan permitir visitas a las plantas afectadas por la "agresión militar".

Avanza un plan para rescatar a los 11.000 marinos atrapados en la región:

Mientras el plano diplomático se tensa, la ayuda humanitaria comenzó a movilizarse en el mar. El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, anunció el despliegue de un plan a gran escala diseñado por esta agencia de la ONU con el fin de evacuar a las tripulaciones que continúan varadas en la región.

Según el alto funcionario panameño, la compleja maniobra requiere de una estrecha cooperación entre los sectores marítimos, Estados Unidos, Irán, Omán y las demás naciones ribereñas del estratégico estrecho.

Por este canal marítimo transitaba el 20% del comercio mundial de hidrocarburos, y su control definitivo representa otro de los grandes focos de fricción.

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Estados Unidos advierte que ningún país podrá cobrar peajes en Ormuz:

Donald Trump condicionó la libre circulación por la zona a los supuestos compromisos nucleares de Teherán: "Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval".

Sin embargo, el principal negociador de Irán advirtió que el tránsito por el estrecho jamás volverá a las condiciones previas a la guerra. De hecho, el gobierno de Irán y el de Omán ya evalúan los costos para implementar una administración conjunta de la vía y empezar a prestar servicios marítimos, una medida que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, rechazó tajantemente a su arribo a los Emiratos Árabes Unidos, al recordar que "ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional".