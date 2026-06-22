Marco Rubio inicia gira por Emiratos, Kuwait y Baréin en medio de negociaciones con Irán

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, iniciará el martes una visita a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, en pleno proceso de negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Se trata de su primer viaje a la región desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, según confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Rubio abordará en sus reuniones el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar un tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz, y la importancia de la paz y la estabilidad regional. En Baréin, el jueves, también se reunirá con el Consejo de Cooperación del Golfo para analizar prioridades comunes.

Desafío de confianza con los aliados del Golfo

La misión de Rubio enfrenta un reto complejo: restablecer la confianza con los estados del Golfo, que han sido blanco de ataques iraníes en represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Irán ha acusado a Kuwait y Baréin de permitir que Washington utilice sus territorios para lanzar operaciones militares.

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Negociaciones paralelas en Suiza

Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se encontraba el domingo en Suiza para avanzar en un acuerdo con funcionarios iraníes.

Las conversaciones se basan en el memorando de entendimiento que establece un plazo de 60 días para alcanzar un pacto definitivo. El objetivo es consolidar un marco que permita reducir la tensión en la región y abrir la puerta a un cese de hostilidades.