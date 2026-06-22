CANAL RCN
Internacional

Marco Rubio inicia gira por Emiratos, Kuwait y Baréin en medio de negociaciones con Irán

La misión de Rubio enfrenta un reto complejo: restablecer la confianza con los estados del Golfo, que han sido blanco de ataques iraníes.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 22 de 2026
11:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, iniciará el martes una visita a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, en pleno proceso de negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

JD Vance califica de “histórica” reunión entre EE. UU. e Irán en Suiza para buscar fin de la guerra en Medio Oriente
RELACIONADO

JD Vance califica de “histórica” reunión entre EE. UU. e Irán en Suiza para buscar fin de la guerra en Medio Oriente

Se trata de su primer viaje a la región desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, según confirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Rubio abordará en sus reuniones el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar un tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz, y la importancia de la paz y la estabilidad regional. En Baréin, el jueves, también se reunirá con el Consejo de Cooperación del Golfo para analizar prioridades comunes.

Irán cierra nuevamente el estrecho de Ormuz por ataques israelíes en el Líbano: ¿Se acabó el acuerdo?
RELACIONADO

Irán cierra nuevamente el estrecho de Ormuz por ataques israelíes en el Líbano: ¿Se acabó el acuerdo?

Desafío de confianza con los aliados del Golfo

La misión de Rubio enfrenta un reto complejo: restablecer la confianza con los estados del Golfo, que han sido blanco de ataques iraníes en represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Irán ha acusado a Kuwait y Baréin de permitir que Washington utilice sus territorios para lanzar operaciones militares.

Estados Unidos levanta bloqueo naval tras acuerdo con Irán
RELACIONADO

Estados Unidos levanta bloqueo naval tras acuerdo con Irán

Negociaciones paralelas en Suiza

Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se encontraba el domingo en Suiza para avanzar en un acuerdo con funcionarios iraníes.

Las conversaciones se basan en el memorando de entendimiento que establece un plazo de 60 días para alcanzar un pacto definitivo. El objetivo es consolidar un marco que permita reducir la tensión en la región y abrir la puerta a un cese de hostilidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos e Irán logran avances en sus negociaciones de paz

Europa

Francia en alerta roja por temperaturas extremas de hasta 43ºC

Reino Unido

Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico: conozca las razones

Otras Noticias

Bogotá

Prepárese: estos son los precios para comer en el Festival de la Lechona en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer las fechas oficiales y más detalles de la feria gastronómica.

Abelardo de la Espriella

¿Quién es la esposa de Abelardo de la Espriella, la nueva primera dama de Colombia?

Ana Lucía Pineda, de 38 años, tiene casi una década al lado del presidente electo, con quien conformó una familia de cuatro hijos.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴Argentina vs. Austria: siga en directo la segunda salida de Lionel Messi en el Mundial 2026

Dólar

Dólar en Colombia cae a nivel histórico este 22 de junio, tras elecciones presidenciales

Ministerio de Salud

En Colombia más de mil pacientes requieren transfusiones de sangre en un día