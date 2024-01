Once muertos, 70 detenidos y 130 guardias secuestrados, balance de ola de violencia en Ecuador

En la ciudad de Guayaquil se siguen registrando hechos delictivos desde la activación del estado de excepción, toque de queda y mecanismos de conflicto modo interno. Testigos grabaron el momento en que varias personas corren en busca de refugio, se ve el tráfico colapsado y, según medios locales, algunas personas fueron arrestadas

Durante un operativo en la ciudad de Esmeraldas se incautaron armas, bombas molotov, más de 300 cartuchos y la recaptura de tres personas que se habían fugado del centro de detención. Las autoridades informaron que uno de los presos habría muerto. Mientras tanto en Huaquillas, cerca de la frontera con Perú, las Fuerzas Armadas realizan redadas. Hombres encapuchados y armados siguen intimidando a la ciudadanía.

"Se tiene como resultado 12 personas aprehendidas, un policía herido por arma de fuego, el mismo que estaba custodiando a un fiscal. Fueron atacados y el policía recibió un impacto con arma de fuego y se encuentra siendo atendido en las casas de salud”, dijo el coronel Norman Cano, comandante de la Policía de Ecuador.

“Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra contra el terrorismo”: Noboa

El presidente Daniel Noboa habló sobre la situación interna que vive el país. Dijo que es momento de combatir de frente a los grupos terroristas y agradeció el apoyo que ha recibido de varias naciones.

“Hemos tomado medidas que debieron tomarse hace mucho tiempo y que gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo, el cual se financia, algunos de ellos con narcotráfico. Algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas y es momento de combatirlos de frente”, afirmó.

Agregó que no cederán y seguirán combatiéndolos. "Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando contra grupos terroristas que ya son 20.000 personas que lo conforman. Es un mensaje que nosotros no vamos a ceder, no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente".

La Interpol emitió una alerta naranja contra Fabricio Colón Pico, cabecilla de Los Lobos un grupo delictivo y quien habría estado involucrado en un complot de ataque contra el fiscal general.

En el país se suspendieron las clases presenciales hasta el 12 de enero.