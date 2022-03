Bombardeo en Dnipro, Ucrania, cayó cerca de un jardín infantil y dejó un muerto

Tres ataques aéreos la madrugada del viernes 11 de marzo en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, dejaron como resultado al menos una persona muerta, alertaron los servicios de emergencia estatales, y agregaron que los ataques se produjeron cerca de un jardín de infantes y un edificio de apartamentos.

Vea también: “Niños de 7 años se convierten en jefes del hogar”: polaca que ayuda a refugiados ucranianos

Temprano por la mañana "ha habido tres ataques aéreos en la ciudad, impactando una guardería, un edificio de apartamentos y una fábrica de calzado de dos plantas donde se ha declarado un incendio. Una persona ha muerto", declararon en un comunicado.

Los ataques se produjeron en medio de los preparativos de Estados Unidos, junto con el Grupo de los Siete países y la Unión Europea, para revocar el estatus de "nación más favorecida" de Rusia por su invasión de Ucrania.

At least one person was killed in the morning shelling in the Dnipro. The explosions took place near a kindergarten, high-rise building and destroyed a shoe factory.:Ukraine pic.twitter.com/zqZID3bep3