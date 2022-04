Actor canadiense será deportado de Indonesia por bailar desnudo en lugar sagrado

Un actor canadiense y autoproclamado gurú del bienestar será deportado de la isla de Bali, Indonesia, luego de que se viralizó un video en el que aparece bailando desnudo en una montaña considerada sagrada.

Jeffrey Craigen subió la grabación de sí mismo haciendo el Haka, una danza ceremonial de la cultura maorí de Nueva Zelanda. El actor estaba sin ropa en la cima del monte Batur, un volcán que muchos balineses consideran santo.

El hombre fue detenido e interrogado el lunes 25 de abril, luego de las numerosas quejas de internautas que lo acusaron de no respetar los valores religiosos y la cultura de la isla. Actualmente está a la espera de ser deportado, pero las autoridades del país señalan que las aerolíneas no quieren llevarlo porque no está vacunado contra el covid-19.

Las aerolíneas no han accedido (a transportarlo), dijo a AFP Tedy Riyandi, jefe de la oficina migratoria de la ciudad de Denpasar.

Craigen será además sancionado, al hacer desde ahora parte de una lista negra que le impedirá ingresar a Bali en un futuro cercano. Así lo informó la Policía de la zona.

Quien es Jeffrey Craigen

El guru ha estado en Indonesia desde finales de 2019 como turista y estudiante de tratamientos alternativos para la osteoporosis, asi lo informó el jefe de la oficina migratoria de Bali, Jamaruli Manihuruk. El canadiense aseguró que sus acciones no fueron intencionales y afirmó no saber que la montaña era un sitio sagrado para la comunidad de Bali.

Frente a esto, Manihuruk hizo un llamado a las personas que visiten el territorio para que se ajusten a las normativas. " Todos los extranjeros que visitan Bali, por favor compórtense acorde con el respeto a nuestra ley y los valores culturales balineses".

Lo que ocurrió con el actor canadiense no es nuevo para la isla. En 2021 casi 200 personas fueron deportadas por violar la legislación, especialmente en lo relacionado a la normativa por covid-19.