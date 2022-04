Brutal golpiza del boxeador Mike Tyson a un pasajero en un avión

El excampeón de boxeo Mike Tyson protagonizó una violenta pelea tras ser acosado por un fanático que insistía en provocarlo, a bordo de un avión a punto de despegar de San Francisco con destino Florida, en la noche de este miércoles.

Según información de TMZ, "Iron Mike" se mostró inicialmente amigable con el pasajero y su amigo cuando abordaron el vuelo, le respondió un par de comentarios e incluso accedió a tomarse una foto con sujeto, sin embargo, el seguidor empezó a incomodar al Tyson, provocándolo y hablándole al oído.

Luego de pedirle en repetidas ocasiones que se calmara, el ex campeón perdió la cabeza y se abalanzó encima del asiento del otro hombre para golpearlo una y otra vez en su rostro y posteriormente abandonar el avión antes de despegar. El joven fue asistido por el personal médico y oficiales de seguridad del aeropuerto tomaron su declaración de lo sucedido.

A man was HARASSING Mike Tyson on a Jet Blue flight, and Mike had to put hands on him to stop the harassment. pic.twitter.com/NDjrfntrxn