Desgarradora carta de una menor desde la cárcel donde habría sido torturada por el régimen en Venezuela

Más de 1.900 personas siguen tras las rejas en Venezuela, acusados por delitos de odio tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Entre ellos, una menor de 16 años, quien, de acuerdo con la denuncia de Vente Venezuela, ha sido víctima de crueles torturas en los cuatro meses que ha estado en la cárcel.

Mariana González expuso en una carta escrita a su madre la desesperación en la que se encuentra después de haber sido detenida por el régimen de Nicolás Maduro, un día después de las elecciones, en pleno estallido social, cuando regresaba a su casa de haber comido con su novio.

Las palabras de la menor son desgarradoras. No solo manifiesta el sentimiento de desolación que la acompaña, sino que hace una especie de despedida, donde abre la puerta a hacerse daño para acabar con su sufrimiento.

Me quedo sin fuerzas, sin ganas de vivir (…) nadie quiere vivir encerrado por algo que no hizo, no soy terrorista.

Vente Venezuela, el partido político de María Corina Machado, aseguró que Mariana González, de 16 años, ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas en los cuatro meses que ha estado detenida:

“Es una estudiante de quinto año de bachillerato y soñaba con ser funcionaria del CICPC. Hoy su futuro y su vida están en riesgo, no hay pruebas que justifiquen su detención, solo abusos y violaciones a sus derechos humanos".

Primera parte de la desgarradora carta de Mariana

Desgarradora carta de menor detenida por el régimen de Maduro

En una carta de dos páginas, escrita a mano, con un lapicero de tinta azul, la menor expresó su desesperación por el encierro y lo que ha tenido que enfrentar allí adentro.

El escrito está dirigido a su madre, a quien le agradeció por no dejarla sola en medio de esta situación tan compleja:

“Te agradezco todo lo que has hecho por mí y por no dejarme solita en Ningún momento (…) Me quitaron todo y yo no merezco esto tan horrible”, escribió Mariana.

Pero la peor parte de la carta es cuando asegura que ha tenido pensamientos suicidas, en los que ha pensado en hacerse daño detrás de los barrotes que la mantienen encerrada, en condiciones inhumanas.

Si no puedo estar con ustedes no quiero estar con nadie, prefiero morir (…) prefiero matarme antes de seguir sufriendo.

Ante esta alerta, distintos sectores sociales se han unido para levantar la voz y exigir justicia para Mariana, quien estaría detenida sin pruebas de haber cometido un acto de terrorismo.

La situación es alarmante; según Vente Venezuela, al menos 12 personas privadas de la libertad por el régimen, de las 1.900 consideradas como presos políticos electorales, han atentado contra sus vidas en los centros de reclusión.

Segunda parte de la desgarradora carta de Mariana

Así fue detenida por el régimen Mariana González de 16 años

La estudiante de quinto año de bachillerato fue detenida arbitrariamente la noche del 29 de julio, cuando regresaba a su casa en compañía de su novio.

Regresaba de comer unos perros calientes con su novio cuando fue interceptada por funcionarios, la trasladaron al fuerte Paramacay, brigada 41, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas.

Asimismo, Vente Venezuela aseguró que “actualmente está recluida en el comando de la Policía Municipal de Tocuyito, acusada injustamente de terrorismo, incitación al odio y destrucción de la vía pública”.