Reacción de Chris Rock ante golpe de Will Smith: ¿lo denunció por agresión?

Este domingo se llevó a cabo la edición de los Premios Oscar número 94 y con un auditorio lleno de estrellas del cine estadounidense y mundial, quien por un accionar, reprochable para muchos y aplaudido por otros, se llevó el protagonismo de la noche fue el actor Will Smith, quien subió al escenario en dos oportunidades, una de ellas para golpear al comediante Chris Rock.

Todo se desarrollaba según lo planeado hasta que el humorista Chris Rock subió al escenario para presentar el Óscar al mejor documental. El comediante hizo un par de chistes y después uno sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien sufre alopecia.

Le puede interesar: ¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock en los Óscar?

De repente, Will Smith subió al escenario y le pegó en la cara. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", soltó de vuelta en su asiento el actor y rapero.

Su reacción de inmediato se hizo viral en todo el mundo por lo que la Academia se pronunció y condenó los actos de quien minutos más tarde subiría una vez más a la tarima, pero esta vez con el objetivo de recibir el premio al mejor actor.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.