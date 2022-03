¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock en los Óscar?

Este domingo se presentó un incidente durante la 94 entrega de los Premios Óscar. El nominado a mejor actor Will Smith golpeó al presentador Chris Rock en la cara y le gritó una vulgaridad por hacer una broma sobre su esposa Jada Pinkett.

El comediante Chris Rock habló del peinado de la esposa de Smith haciendo referencia a la película 'GI Jane', en la que la actriz Demi Moore se afeitó la cabeza.

Will Smith subió al escenario y abofeteó a Rock en lo que al principio parecía ser una broma con guion, pero el estado de ánimo se volvió sombrío momentos después cuando el actor, de vuelta en su asiento, le gritó: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*** boca".

🎞 | AHORA - OSCARS 2022: Sube Will Smith al escenario y golpea a Chris Rock:

La enfermedad autoinmune de Jada Pinkett

La actriz, de 50 años, en diciembre de 2021 a través de Instagram se sinceró sobre la alopecia que padece, causa calvicie y pérdida de cabello. En el video que publicó aseguró que no iba a permitir que el trastorno autoinmune la derribara.

“Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así (...) Esta alopecia y yo seremos amigas… ¡Punto!”, afirmó.

Y es que en julio del año pasado la esposa de Will Smith decidió raparse la cabeza inspirada en su hija Willow. En ese momento compartió una foto de las dos con el mismo look y bromeando que "Willow me obligó a hacerlo porque era el momento de dejarse llevar. Y la verdad es que pese a todo, a los 50, me siento divina".

"Quiero disculparme con la Academia": Will Smith

Luego de ser protagonista de la noche al golpear en el escenario a Chris Rock, Will Smith ganó su primer Óscar al mejor actor por interpretar a Richard Williams, el decidido padre que crió a las campeonas del tenis Venus y Serena Williams, en 'King Richard'.

En su discurso por el galardón, Smith en medio de lágrimas se refirió al hecho sin nombrarlo directamente. Dijo que en este negocio "tienes que enfrentar el abuso, tienes que soportar que la gente no hable bien de ti y tienes que ver a gente que es irrespetuosa, y estamos acostumbrados a sonreír y pretender que todo está bien".

Reveló una frase que Denzel Washington le dijo tras bambalinas: "en tu momento más alto, ten cuidado porque es cuando viene el diablo por ti" y pidió disculpas por su reacción.

"Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría (...) La vida hace que imites a tus personajes, ahora yo soy el padre loco, pero el amor te hace hacer cosas locas".

Finalmente agradeció el premio y bromeó. "Gracias por este honor, gracias por este momento (...) gracias y espero que la academia me invite nuevamente".