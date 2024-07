Cronología del intento de asesinato contra Donald Trump: ¿Qué habría detrás del ataque?

Estados Unidos lleva años haciéndole frente a la violencia armada. Los tiroteos parecieron volverse comunes en la unión americana y esta vez su víctima, aunque está en buen estado de salud, es el expresidente Donald Trump. Como intento de asesinato fue catalogado por las autoridades lo que ocurrió en la ciudad de Butler, en Pensilvania en la tarde del 13 de julio.

Fue esa fecha la que eligió el candidato, que seguramente será ratificado esta semana en la Convención Republicana, para adelantar un nuevo baño de masa para cautivar a más votantes de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Con lo que no contaban, ni su campaña ni los asistentes al lugar, era con que, a tan solo 140 metros del escenario y en una azotea, estuviera un joven que, según declaró la Policía, disparó en repetidas ocasiones.

Trump apenas había iniciado su discurso cuando una serie de disparos desataron el pánico. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, sin embargo, al fijar la mirada hacia Trump, se dieron cuenta que tenía su rostro ensangrentado.

Cronología del atentado contra Donald Trump

Tras escucharse los disparos, el exjefe de estado se llevó la mano a su oreja derecha e intentó protegerse detrás del podio desde donde estaba hablando hace tan solo segundos mientras un grupo de guardaespaldas lo rodeaba.

Segundos después, se vio a Trump herido en un lado de su cabeza, con algunas salpicaduras de sangre en sus mejillas y cerca de su boca.

Tras ponerse en pie y en señal de fuerza, o algunos creen que, en modo de incitación, el magnate levantó el puño y se pudo leer de sus labios que pronunció la palabra ‘fight’ en al menos tres oportunidades en medio de los vítores de los espectadores que decían ‘USA, USA’.

El convoy del Servicio Secreto que lo llevaría a un centro médico para ser revisado ya estaba listo, los escoltas lo sacaron del lugar, mientras un equipo militar ingresaba al sitio. Poco a poco el lugar fue quedándose vacío y con un gran interrogante sobre el estado del exmandatario; luego se conoció que una persona del público murió y otra dos resultaron heridas, mientras que el atacante fue dado de baja.

Atentado a Donald Trump previo a la Convención Republicana

El primer pronunciamiento de Donald Trump llegó unas horas después del atentado en su contra.

En la red social Truth Social agradeció al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por su rápida respuesta y envió condolencias a la familia de quien perdió la vida y a los heridos.

"Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país”, señaló Trump al tiempo que explicó cómo vivió el angustioso momento:

“Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo.”

El 14 de julio, faltando solo un día para el inicio de la Convención Republicana, Trump señaló que espera poder dirigirse al público durante el evento de suma importancia para la carrera por la Casa Blanca: allí definirán al candidato republicano que disputará la presidencia estadounidense en poco menos de cinco meses.

Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones de ayer, ya que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. No temeremos, sino que nos mantendremos firmes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad.

Lo que se sabe del atacante de Donald Trump

Luego de varios procesos de identificación, el FBI informó que Thomas Matthew Crooks, de 20 años, sería el sospechoso implicado en el intento de asesinato de Donald Trump.

Agentes del Servicio Secreto lograron neutralizarlo y junto a su cuerpo fue recuperado un fusil semiautomático tipo AR-15.

El joven figuraba registrado como republicano y en la contienda presidencial del 5 de noviembre habría podido votar por primera vez. Vivía a una hora de distancia del lugar del tiroteo y hasta su hogar llegó un gran contingente de autoridades para adelantar las investigaciones de las causas y motivaciones, aún desconocidas.

Por: Paola Toro