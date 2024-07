Donald Trump habla por primera vez después del ataque en su contra: “Es increíble que un acto así pueda ocurrir en EE.UU.”

Luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego durante un mitín en Pensilvania, el expresidente Donald Trump habló por primera vez. El candidato republicano le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y lamentó que un hecho de estas características ocurra en Estados Unidos.

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pensilvania”, dijo el también empresario. “Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país”, añadió.

En la misma publicación, Donald Trump envió sus condolencias a una persona del público que murió en el mitín y a otra más que resultó herida; a la sazón, el expresidente confirmó la muerte de su atacante.

“Lo más importante es que quiero expresar mis condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida”, dijo el político.

“No se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora está muerto”

El ataque a Donald Trump

En medio de un discurso del expresidente se escucharon lo que parecen ser disparos; mientras aún se escuchaban detonaciones, Donald Trump hizo una mueca y se llevó la mano a su oreja derecha.

Inmediatamente, los guardaespaldas rodearon al candidato republicano y se agacharon en la tarima. Segundos después, Trump se levantó y repentinamente levantó su puño hacia la multitud.

Así describió el expresidente estadounidense el ataque del que fue víctima en las últimas horas:

“Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo”, sentenció.

Joe Biden lamenta el ataque a Trump

Luego del ataque a Donald Trump en Pensilvania, el candidato y ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió sobre el hecho en su cuenta de X. El político lamentó lo ocurrido y le deseo pronta recuperación a su contrincante republicano.

“Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania”, dijo Biden. “Me alegro de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información”, agregó.

“Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo”, sentenció.