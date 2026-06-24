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¿Cuál ha sido el peor terremoto ocurrido en Venezuela?

Los dos sismos del miércoles, 24 de junio, se sintieron con fuerza en varias ciudades de Venezuela y Colombia.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 24 de 2026
08:51 p. m.
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Dos sismos, con apenas segundos de diferencia, sacudieron la tarde del miércoles, 24 de junio, varias ciudades de Colombia y Venezuela.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer evento se registró a las 6:04 de la tarde, hora local (5:04 de la tarde en Colombia), a 21 km de Morón, con una magnitud de 7,2.

Casi un minuto después se registró una réplica de 7,5, a unos kilómetros de distancia.

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En Caracas, capital de Venezuela, edificios se derrumbaron y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ordenó cortar el servicio de gas para evitar futuros contratiempos.

Pero también en Colombia se sintieron con gran fuerza, causando temor en ciudades como Bogotá, Medellín, Tunja y Bucaramanga.

Los mayores terremotos en la historia de Venezuela:

Los sismos del miércoles en Venezuela fueron de tal magnitud, que las autoridades aún no han entregado un balance de víctimas y daños materiales.

Al tratarse de movimientos superficiales, expertos sugieren que habrían hecho sentir a la población local la fuerza de varias bombas atómicas, golpeando el suelo.

Sin embargo, el de 7,5 no es el sismo más fuerte en la historia del vecino país. El llamado terremoto de Venezuela de 2018 habría tenido una magnitud de 7,3 grados y su epicentro fue el pequeño pueblo de Yaguaraparo, en el estado Sucre.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de hoy, 24 de junio, en Venezuela?
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En su historia reciente, los venezolanos también recuerdan el terremoto de Cariaco de 1997, con una magnitud de 7,0, similar a la del terremoto de Cumaná de 1929. Ambos fueron los más potentes del siglo XX.

Pero ninguno alcanza la potencia de 7,9 que habrían registrado los habitantes de Santa Úrsula en 1766, el que, de acuerdo con historiadores, ha sido el mayor terremoto en Venezuela.

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