¿Dónde fue el epicentro del terremoto de hoy, 24 de junio, en Venezuela?

La tranquilidad en la tarde de este miércoles 24 de junio se vio afectada por el fuerte temblor. En Caracas se dieron las principales afectaciones.

Por medio de redes sociales, se conocieron imágenes de los aterradores momentos que vivieron los venezolanos. Las personas que estaban haciendo sus compras, por ejemplo, tuvieron que salir corriendo y resguardarse.

¿De cuánto fue la magnitud?

Con base en el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la magnitud fue de 7.2 y el epicentro fue de 21 kilómetros al oeste de Morón. Un minuto después, se dio otro de 7.5 a pocos kilómetros.

Morón queda en Carabobo, centro-norte de Venezuela. Además, es capital del municipio de Juan José Mora. La enciclopedia Britannica explica que es uno de los principales centros industriales del país por su ubicación estratégica.

¿En qué parte queda Morón?

Por eso, el complejo industrial de Morón contiene instalaciones de petróleo, así como industrias dedicadas a la fabricación de caucho y otros productos, tales como fertilizantes, insecticidas, herbicidas, amoniaco, cloro y objetos farmacéuticos.

Su ubicación permite que se puedan extraer materias primas aparte del petróleo. Por ejemplo, se encuentran gas natural, sal, fosfato y caliza. Además, se ubica a solo 23 kilómetros de Puerto Cabello, uno de los puertos más importantes.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) señala en su página web que los eventos sísmicos son uno de los mayores riesgos con respecto a afectaciones en el petróleo de Venezuela. Esto, debido a que el 80 % de la gente vive en zonas con alta amenaza sísmica.

Solamente teniendo en cuenta el periodo de 1530 a 2004, se presentaron más de 130 eventos de esta índole.