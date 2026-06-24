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VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios

Videos grabados por ciudadanos muestran la salida de trabajadores y residentes de edificios en Bogotá y Caracas.

Valentina Bernal

junio 24 de 2026
05:46 p. m.
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Las imágenes de evacuaciones y la reacción de cientos de personas marcaron los minutos posteriores al fuerte sismo que se registró cerca de la costa de Venezuela y que también fue percibido en varias zonas de Colombia.

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A través de redes sociales comenzaron a circular numerosos videos que muestran cómo trabajadores, residentes y ciudadanos abandonaron edificios de manera preventiva tras sentir el movimiento telúrico.

Videos dejaron ver los minutos posteriores al sismo de 7.5

Las grabaciones registradas por ciudadanos muestran la evacuación de oficinas, conjuntos residenciales y edificios en diferentes sectores de Bogotá.

Evacuación masiva en Tunja
Foto: Noticias RCN

En varios de los videos se observa a decenas de personas descendiendo por escaleras y concentrándose en espacios abiertos mientras esperaban información oficial sobre lo ocurrido.

Evacuación masiva en Bogotá
Foto: Noticias RCN

Situaciones similares también fueron registradas en Caracas, donde ciudadanos abandonaron inmuebles tras percibir el movimiento sísmico.

¿Qué reportaron las autoridades en Bogotá?

Tras los reportes ciudadanos, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que activó verificaciones en las 20 localidades de la capital.

Según la entidad, hasta el momento de su pronunciamiento no se habían reportado situaciones de emergencia asociadas al movimiento telúrico.

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Además, hicieron un llamado a los ciudadanos para reportar cualquier novedad a través de la Línea 123 con el fin de activar el Sistema Distrital de Emergencias en caso de ser necesario.

¿Qué se sabe del sismo?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el evento correspondió a un sismo internacional de magnitud 7,5 y profundidad de 0 kilómetros, localizado cerca de la costa de Venezuela.

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La magnitud del movimiento permitió que fuera percibido en distintos puntos del territorio colombiano, especialmente en edificios altos de Bogotá.

¿Existe riesgo de Tsunami?

Luego del sismo, la Dirección General Marítima (Dimar) aclaró que no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana.

La entidad indicó que, tras los análisis realizados, el movimiento registrado frente a Venezuela no representa riesgo para el litoral colombiano.

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