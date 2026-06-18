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Delcy Rodríguez anunció nuevos cambios en su gabinete: ¿Remezón en el régimen?

El nombre más sonado fue el de la hija de Chávez, a quien asignó en otro cargo.

Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez. Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
02:08 p. m.
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Los movimientos políticos en Venezuela parece que no acaban. En las últimas horas, la presidenta (e) Delcy Rodríguez dio anuncios clave que sacudieron al régimen.

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Rodríguez asumió el cargo el 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las unidades Delta Force de Estados Unidos. También fue arrestada la primera dama, Cilia Flores.

Cambio de puesto para la hija de Chávez

Bajo la presidencia interina, en Venezuela ha habido cambios. Por un lado, las relaciones diplomáticas con EE. UU. se restablecieron tras siete años, yendo de la mano con la reapertura paulatina del mercado petrolero.

A nivel político, Rodríguez ha impulsado remezones. Los dos más sonados fueron el de Alex Saab, quien luego fue capturado por Estados Unidos; y Vladimir Padrino, tras de más de 10 años como jefe de cartera de Defensa. Este último tiempo, después llegó a otro ministerio.

Otros remezones cruciales fueron la llegada de Paula Henao al Ministerio de Hidrocarburos y Luis Villegas al Ministerio de Industrias y Comercio Nacional (reemplazando a Saab), entre otros.

Rodríguez lleva más de cinco meses al mando

El lunes 15 de mayo, la presidenta encargada anunció otros cambios. Por un lado, apartó al mayor general Jorge Márquez Monsalve del Ministerio para Hábitat y Vivienda. Escogió a Paola Posani como su reemplazo.

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Sin duda, la decisión que hizo eco tuvo que ver con Rosinés Chávez, hija del expresidente fallecido Hugo Chávez. Estaba ejerciendo como presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques) desde marzo de 2024.

Aunque Chávez no quedó afuera del régimen, por el hecho que la designó jefa de la Gran Misión Venezuela Joven. En el anuncio, Rodríguez afirmó que tendrá la responsabilidad de fortalecer el proyecto.

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