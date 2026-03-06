Delcy Rodríguez deja Venezuela por viaje a India: ¿Quién queda como presidente?

La autorización de la Asamblea Nacional para que Delcy Rodríguez se ausente de Venezuela entre el 3 y el 7 de junio volvió a poner sobre la mesa una pregunta que el chavismo ha intentado evitar desde enero: ¿Quién queda al mando del país cuando la presidenta encargada abandona temporalmente el territorio nacional?

La inquietud surge porque la Constitución venezolana establece que las faltas temporales del presidente deben ser suplidas por el vicepresidente ejecutivo. Sin embargo, desde que Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro, no se ha anunciado públicamente el nombramiento de un nuevo vicepresidente que garantice la continuidad de la línea sucesoral.

La situación ha sido descrita por distintos sectores como un limbo jurídico construido alrededor de la figura de la “presidenta encargada”, mecanismo impulsado por el Tribunal Supremo de Justicia para evitar la declaración de una falta absoluta que obligara a convocar elecciones presidenciales.

¿Quién asume el poder si Delcy Rodríguez sale de Venezuela?

La salida oficial de Rodríguez hacia India genera dudas sobre quién puede firmar decisiones ejecutivas, coordinar el gabinete o responder ante eventuales contingencias mientras permanezca fuera del país.

En teoría, Jorge Rodríguez figura entre los dirigentes con mayor influencia dentro del chavismo. No obstante, la Constitución únicamente contempla al presidente de la Asamblea Nacional dentro de la línea de sucesión en escenarios de falta absoluta de un presidente electo antes de asumir formalmente el cargo.

La ausencia de un vicepresidente ejecutivo formal deja sin una respuesta clara la sustitución temporal de la mandataria encargada, lo que incrementa las interrogantes sobre el funcionamiento institucional durante su viaje oficial.

¿Por qué viajó Delcy Rodríguez a India?

La presidenta encargada llegó a Nueva Delhi para desarrollar una agenda centrada en la cooperación bilateral y el fortalecimiento de los vínculos energéticos entre ambos países. Durante su estancia sostendrá reuniones con el primer ministro Narendra Modi y con representantes de importantes conglomerados industriales indios.

Según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de India, la visita busca profundizar los lazos entre ambas naciones. Rodríguez aseguró al llegar a Nueva Delhi que espera desarrollar una agenda “muy fructífera” enfocada en áreas de cooperación que beneficien a Venezuela.