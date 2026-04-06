Delcy Rodríguez busca nuevos acuerdos petroleros en India: el tercer mayor importador de crudo

Venezuela se ha convertido en el tercer mayor proveedor de crudo en el mercado de compras al contado de la India. Este vuelco comercial responde a la urgente estrategia del gigante asiático por estabilizar su suministro ante los bloqueos marítimos derivados de la guerra en Oriente Medio, conflicto que mantiene el paso restringido por el estrecho de Ormuz, desde finales de febrero.

En medio del contexto de reconfiguración energética global, el primer ministro indio, Narendra Modi, desplegó este jueves 4 de junio una recepción con honores y alfombra roja frente a la histórica Casa de Hyderabad en Nueva Delhi para recibir a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El encuentro bilateral apunta a consolidar una alianza estratégica entre la economía de más rápido crecimiento y la nación latinoamericana que posee cerca del 17% de los recursos petroleros a nivel mundial.

India: el tercer mayor importador de crudo en el mundo

La posición de la India como tercer importador global de crudo la ha obligado a reaccionar con agresividad ante la inestabilidad de sus rutas tradicionales en el golfo Pérsico, de donde suele extraer la mitad de sus hidrocarburos. Al respecto, el alto funcionario de la cancillería india, Rudrendra Tandon, explicó tras el encuentro entre Modi y Rodríguez que la búsqueda de alternativas es vital para blindar la seguridad energética del país.

"Por lo tanto, Venezuela es una oportunidad y forma parte de nuestro plan. En el sector energético vemos una complementariedad perfecta", destacoó Tandon, antes de proyectar que la demanda de crudo de la India mantendrá una expansión sostenida.

Rodríguez dice buscar un diálogo “fructífero” enfocado en las “necesidades” del pueblo venezolano:

La visita de Rodríguez a territorio asiático marca un nuevo hito en su gestión, tras asumir la presidencia interina el pasado mes de enero, cuando tropas estadounidenses capturaron al depuesto Nicolás Maduro en Caracas. Al tocar suelo indio, la mandataria ya había anticipado a la televisión estatal venezolana que su objetivo era impulsar un diálogo fructífero enfocado en la paz, la amistad y el beneficio de las necesidades de la población venezolana:

"Estamos felices de traer el mensaje de Venezuela, que es un mensaje de paz, amistad y cooperación. Vamos a tener una agenda muy fructífera donde espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo venezolano", dijo.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de la India ratificó formalmente el enorme valor que asignan a los yacimientos del país caribeño. Tras el saludo oficial entre ambos mandatarios, el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, manifestó con total certeza que este acercamiento "fortalecerá aún más" los lazos cooperativos entre ambos países.