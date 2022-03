Discriminación y racismo: la preocupante denuncia en las fronteras de Ucrania

El éxodo de miles de personas que buscan atravesar las fronteras de Ucrania no para. En carros, buses e incluso a pie, se hacen largas filas en los cruces fronterizos de Polonia, Eslovaquia, Moldavia, Hungría, y Rumania.

En otras noticias: ¿Qué pasaría si una bomba nuclear cae en Bogotá?

Las Naciones Unidas calculan que más de 520.000 personas han huido del país tras la invasión rusa. Entre ucranianos y extranjeros que intentan huir del conflicto, se han presentado casos de racismo y múltiples obstáculos para personas provenientes del continente africano cuando estos intentan cruzar las fronteras.

Según testimonios obtenidos por BBC News, se está negando el derecho a personas provenientes de países como Nigeria, Tanzania y Afganistán, de cruzar a un lugar seguro.

Ciudadanos africanos e inmigrantes afirman que no se les permite abordar buses y que son obligados a caminar si quieren cruzar las fronteras, además, son sometidos a esperar horas en los pasos fronterizos mientras los nacidos en Ucrania sí tienen acceso a medios de transporte para abandonar el país. Lo mismo ocurre en las líneas de metro, en donde solo se permiten ucranianos.

Le puede interesar: Eurodiputado socialista sobre guerra: “Ese juego de la propaganda le puede servir a Putin”

Por su parte el Gobierno de Ucrania reconoció públicamente que las acusaciones sobre racismo en las fronteras son verdaderas y el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, se manifestó sobre el tema a través de su cuenta de Twitter:

Añadió también que el gobierno ucraniano no escatimará esfuerzos para que se resuelva este problema de racismo que empeora la situación de quienes buscan salir del país.

Russia’s invasion of Ukraine has affected Ukrainians and non-citizens in many devastating ways. Africans seeking evacuation are our friends and need to have equal opportunities to return to their home countries safely. Ukraine’s government spares no effort to solve the problem.

Clayson Monyela, funcionario de la oficina de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, se pronunció también a través de su cuenta de Twitter, denunciando los malos tratos a estudiantes por parte de las autoridades ucranianas en la frontera con Polonia.

SA students & other Africans have been badly treated at the #Ukrain/Poland border. 🇿🇦 Amb J Mngomezulu has driven from Warsaw (5 hours) to go deal with the matter, receive our nationals & offer further support. 🇿🇦 Amb G Tsengiwe in Hungary is also attending to SANs on his side.