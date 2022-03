Eurodiputado socialista sobre guerra: “ese juego de la propaganda le puede servir a Putin”

Desde Bruselas, Bélgica y en entrevista con Noticias RCN, Nacho Sánchez Amor, eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español, dijo cuál sería el proceso al que se enfrentaría Ucrania para ingresar a la Unión Europea y, además, fijó su postura frente al acercamiento de Vladimir Putin y Nicolás Maduro.

“A mí me parece que, en el caso de Nicolás Maduro, el caso de Nicaragua o como el de Cuba, países que han defendido con tanto ardor y con esa lógica de la soberanía y de la no injerencia, me parece algo contradictorio, es decir, ¿esa pretensión de soberanía no vale para Ucrania?, ¿No puede elegir libremente quiénes son sus alianzas militares?”, señaló el eurodiputado.

Ante los señalamientos de Putin, en los que afirma que Ucrania está actuando de manera “nazista”, Sánchez indicó que eso podría servirle a en alguna medida para generar una opinión pública.

“Ese juego de la propaganda le puede servir a Putin para generar una opinión que ya se está dando, pero que no se basa en ningún tipo de datos. Las autoridades ucranianas han sigo elegidas en elecciones, hay un parlamento funcionando así que puede considerarse un sistema funcional y pretender dibujar al país con algo relacionado a los nazis me parece demasiado forzado”, agregó.

Sánchez aseguró que los anuncios y relaciones que está haciendo Rusia trayendo de la historia algunas cosas que pasaron a mediados del sigo pasado, es una estrategia de propaganda para justificar lo injustificable.

Finalmente, el eurodiputado afirmó que la Unión Europea tendrá muy en cuenta cómo se alinean los países en la lucha entre las democracias y los sistemas autoritarios.

“Si la guerra termina de la manera que deseamos, Rusia abandonando Ucrania, lo que vendrá es un periodo en el que los sistemas autoritarios no vivirán cómodamente en el mundo que ha percibido el peligro de dejar correr ese tipo de sistemas”.