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¿Cómo reportar a una persona desaparecida por el terremoto en Venezuela? Link y paso a paso

A través de la página desaparecidosterremotovenezuela.com se puede reportar a un desaparecido.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
09:08 p. m.
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En Venezuela, el devastador terremoto ha dejado a más de 100 desaparecidos, según los reportes oficiales.

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Para aportar su grano de arena, se creó la página web desaparecidosterremotovenezuela.com, plataforma que busca ayudar a los afectados a encontrar a sus seres queridos.

¿Cuántos desaparecidos deja la tragedia?

La incertidumbre persiste para cientos de familias que aún no han recibido noticias del paradero de sus allegados.

Organizaciones no gubernamentales han apoyado la iniciativa, permitiendo que se publiquen en el sitio web el nombre y la última zona conocida donde fueron vistos los desaparecidos. La plataforma ya cuenta una amplia lista de fotografías y datos.

Un caso específico es el de Luis Eduardo Grazziani Tapia, ciudadano colombiano de 46 años, y su esposa venezolana de 26 años, Yorgelys Guerrero, quien está embarazada. Ambos vivían en el conjunto residencial El Palmar en La Guaira, una de las áreas más afectadas.

Según fuentes locales, el edificio colapsó totalmente, dejándolo reducido a escombros. Sus familiares, desde Pereira, hicieron un llamado internacional pidiendo ayuda para poder localizarlos.

Apoyo desde el exterior

Los sismos ocurrieron en horas de la tarde del miércoles 24 de junio a 21 kilómetros al oeste de Morón. El primero fue de 7.2 de magnitud y el otro, a escasos minutos, fue de 7.5

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Hasta el momento, se tienen registros de 188 fallecidos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos. Países como Estados Unidos y Colombia anunciaron su apoyo, incluyendo ayudas humanitarias y personal para la búsqueda.

Las medidas han sido clave. Por un lado, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y dispuso de los recursos públicos para los cuerpos de rescate en las zonas críticas.

Por su parte, el Departamento del Tesoro de EE. UU. suspendió algunas sanciones hasta el 23 de octubre. Esto, con el fin de permitir operaciones financieras enfocadas en ayudar a la población.

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