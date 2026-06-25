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Personal colombiano que viajará a Venezuela se especializa en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas

En total, 63 rescatistas colombianos viajarán a Caracas en la madrugada del viernes, 26 de junio.

Foto: emisión de Noticias RCN
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Noticias RCN

junio 25 de 2026
08:48 p. m.
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El mundo tiene la mirada puesta en Venezuela tras los sismos de 7,2 y 7,5 grados que golpearon la costa norte del país y se sintieron con gran fuerza en ciudades como La Guaira y Caracas.

En Colombia, centros de acopio se encuentran reuniendo ayudas para enviar al vecino país y el Gobierno anunció el traslado de personal y equipo especializado para atender la emergencia.

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Personal experto en labores de búsqueda y rescate urbano llegará al país en las próximas horas:

63 personas, certificadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como expertas en temas de rescate, viajarán en dos aeronaves, la madrugada del viernes, a Caracas, tras someterse a exámenes físicos y psicológicos.

Una vez en territorio venezolano, se pondrán a disposición de las autoridades locales que, en un último reporte, hablan de 188 víctimas fatales, 1.520 heridos y 157 personas desaparecidas. Según explicó uno de los integrantes del grupo en diálogo con Noticias RCN:

Se trata de “un equipo capacitado y entrenado para hacer labores de búsqueda y rescate urbano, en este caso, en estructuras colapsadas. Vamos a implementar diferentes procedimientos estandarizados, incluso, por INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate), para la búsqueda, localización y rescate de personas dentro de estructuras colapsadas”.

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La Cruz Roja Colombiana también se encuentra haciendo lo posible por ayudar:

También la Cruz Roja Colombiana se encuentra reuniendo aportes para atender la crisis en Venezuela.

Tras el sismo, anunciaron la campaña Contigo Venezuela, en la que reciben donaciones que se convertirán en ayudas, a través de su sitio web, la aplicación DaviPlata o la cuenta corriente Davivienda 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

Además, habilitaron una línea de protección de vínculos familiares para todas aquellas personas en Colombia que no hayan logrado contactar con sus seres queridos en Venezuela.

Para acceder a este servicio deben comunicarse con el correo electrónico RCF@cruzrojacolombiana.org o el número de WhatsApp +57 321 213 9525.

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