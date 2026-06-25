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VIDEO | Impresionantes imágenes desde el aire de La Guaira en Venezuela tras el terremoto

Las autoridades siguen realizando labores de búsqueda y rescate en las zonas más críticas.

Estragos en La Guaira tras terremoto.
Estragos en La Guaira tras terremoto. Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
06:52 p. m.
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El planeta sigue conmocionado por lo ocurrido en la tarde del miércoles 24 de junio en Venezuela. Dos fuertes sismos interrumpieron la tranquilidad y causaron una tragedia que no se veía desde hace tiempo.

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El primero ocurrió a 21 kilómetros al oeste de Morón y contó con una magnitud de 7.1. Tan solo un minuto después y a poca distancia, se vio el segundo de mayor fuerza, con 7.5 de magnitud.

¿Cuál es el saldo de fallecidos hasta el momento?

De acuerdo con el reporte más reciente, se han registrado 188 muertes, 1.520 heridos y 157 desaparecidos. El país se encuentra en estado de emergencia mientras se siguen desarrollando las labores de búsqueda y rescate.

La comunidad internacional se ha pronunciado y ha anunciado el envío de ayudas humanitarias, así como de cuerpos de apoyo. Países como Estados Unidos y Colombia hacen presencia.

A nivel mundial, los internautas han sido testigos por lo que ven en redes sociales. Cada video es desgarrador, mostrando personas pidiendo información por los seres queridos que quedaron debajo de los escombros.

Por medio de un dron, se conocieron imágenes de La Guaira, uno de los puntos más críticos de la emergencia. Los escombros se extienden a varios metros y el panorama parece desolador.

Así se ve La Guaira

Sumado a ello, se tienen registros de saqueos en varias zonas comerciales en la localidad Catia la Mar en La Guaira.

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) sostiene que Venezuela suele tener eventos sísmicos, aunque no de esta índole tan fuerte. Los hechos, tal y como los recientes, se presentan mayormente en regiones petroleras.

A mediados de septiembre se dieron los más recientes en Zulia, sin dejar afectaciones. Ahora bien, aún se recuerda el del 21 de agosto de 2018 con una magnitud que llegó a 7.3.

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