Dos décadas del 11 M, uno de los peores ataques terroristas en la historia de España

El 11 de marzo del 2004 se dio uno de los peores ataques terroristas en la historia moderna de Europa; el atentado de Al Qaeda contra la red de trenes de cercanías de Madrid, España, producto de este crimen 192 personas fallecieron.

Dos décadas después, se sigue rememorando a las víctimas de dicho fatídico día. Una de ellas era Susana Soler, quien murió dentro del quirófano en un hospital en Madrid.

Así fue el 11M: narrado por una de las víctimas

“Yo me levanté con un presentimiento raro ese día”, comienza Monserrat, hermana de Susana. El día siguió con normalidad para la mujer española, pero, mientras iba al trabajo con una amiga, esa sensación rara se acrecentó a tal punto que, sobre las 7:00 a. m., le pidió a su acompañante que llamara a su hermana porque algo estaba pasando.

No fue hasta las 10:30 de la mañana que pudo recibir noticia sobre el paradero de su hermana. “Aproximadamente las 10:30 de la mañana me llamó la hija de mi prima y me dijo Montse, Susi está en el Gregorio Marañón”, recuerda la mujer que hoy es miembro de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo.

El ambiente dentro del hospital Gregorio Marañón es descrito por Montserrat como un “auténtico caos” por los gritos y la desesperación de todos lo que, como ella, buscaban a sus familiares.

“Fue cuando nos dijeron que Susana había entrado con un hilito de vida en el quirófano, pero que había fallecido dentro”, rememora Montserrat.

Montserrat describe a su hermana Susana como una persona empática y enemiga de las fotos, pero sobre todo enamorada. “Muy enamorada de su familia sobre todo de su hijo que cuando ella fue asesinada acababa de cumplir en diciembre 8 años. Disfrutaba de la vida con grandes planes para su hijo y para toda la familia. Así era Susana”.

“A mí lo que me reconforta es todos los compañeros miembros y socios de la Asociación que seguimos en la lucha por la memoria. Entonces a eso me reconforta porque me siento acompañada en este periodo tan tan triste”, dice Montserrat 20 años después del asesinato de su hermana.

¿Cómo fueron los atentados ocurridos el 11 de marzo en España?

A tres días de las elecciones generales de España, el 11 de marzo de 2004 entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana se dieron 10 explosiones en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. Dos de los cuatro trenes se encontraban en Atocha. Las autoridades lograron desactivar tres explosivos más que no habían detonado.

Producto de estas explosiones más de 1.800 personas resultaron heridas y 191 murieron.

Tras investigaciones de la Policía, el 3 de abril se hizo un operativo para capturar a los responsables que se encontraban en un edificio, allí se produjo un tiroteo y los siete terroristas al interior del edificio se inmolaron con una bomba y en el proceso asesinaron a Francisco Javier Torronteras, uno de los uniformados que participaba. Con esta muerte, la cantidad de víctimas mortales relacionadas al 11M ascendió a 192.

En total, 18 personas fueron condenadas por el ataque terrorista. De ellos, las penas más altas fueron recibidas por Jamal Zougam y Otman el Ganaoui, quienes deberán pasar 42.900 años en la cárcel por ser los autores materiales de los asesinatos.