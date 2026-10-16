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Drones serán utilizados en la entrega de órganos para trasplantes en Ucrania

La industria de aeronaves no tripuladas ha ganado notoriedad en el país desde que estalló la guerra.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Noticias RCN

AFP

octubre 16 de 2026
10:16 p. m.
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Una pequeña flota de aeronaves no tripuladas, capaces de recorrer hasta 700 kilómetros asumirá una misión sin precedentes en los cielos ucranianos: salvar vidas mediante el transporte urgente de órganos para trasplantes.

El Ministerio de Salud de Ucrania, liderado por Viktor Liashko, confirmó este viernes 16 de octubre la puesta en marcha de esta iniciativa, con la que buscan reducir los tiempos de desplazamiento de insumos biológicos, en una carrera contra el tiempo.

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El Instituto del Corazón ucraniano cuenta con tres unidades aéreas especializadas, lo mejor de la industria de aeronaves no tripuladas, que ha tomado fuerza en el país desde que estalló el conflicto con Rusia, el 24 de febrero de 2022.

Fue entonces que el presidente ruso Vladímir Putin dio la orden de desplegar una operación militar en Donetsk y Luhansk, previa autorización del senado para actuar fuera de sus fronteras.

Ucrania ha utilizado drones para evacuar heridos y aprovisionar a sus tropas:

En medio del conflicto, que se ha consolidado como el mayor enfrentamiento militar y la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas ucranianas han acumulado una vasta experiencia en el uso de robots teledirigidos y drones.

Los ucranianos han empezado a utilizar los drones para evacuar personal herido y aprovisionar a sus tropas en la línea de frente.

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El país fabrica miles de dispositivos bélicos y de reconocimiento; lo que abrió la puerta a incursionar en otros campos.

A corte de julio de 2026, se calcula que la nación ha sufrido entre 525.000 y 625.000 bajas, incluyendo entre 125.000 y 150.000 decesos; un escenario donde la innovación tecnológica y médica busca abrirse paso frente a la devastación del conflicto.

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