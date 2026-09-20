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“La guerra en Ucrania se ha prolongado mucho más de lo esperado”: Fernando Posada

El analista político Fernando Posada advirtió que, ante la frustración de sus objetivos, Rusia ha intensificado ataques contra infraestructura civil.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
05:16 p. m.
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La tensión internacional vuelve a ocupar la agenda global. En entrevista con Noticias RCN, el analista político Fernando Posada advirtió que la guerra en Ucrania “se ha prolongado mucho más de lo esperado” y que Rusia enfrenta un desgaste militar sin precedentes.

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Al mismo tiempo, Medio Oriente se convierte en otro foco de incertidumbre: Irán condiciona cualquier negociación con Estados Unidos a la liberación de fondos congelados y al fin de las hostilidades, mientras Washington replantea su respaldo a Israel. En este contexto, la próxima Asamblea General de Naciones Unidas se perfila como un escenario decisivo para medir el rumbo de la política mundial.

“El panorama en Ucrania se complica cada vez más”, señaló Posada, al recordar que Rusia no ha logrado ocupar el país pese a casi cinco años de invasión. Según el experto, Moscú ha perdido “más de 400.000 soldados rusos, una parte muy importante de su fuerza militar”, en una ofensiva que inicialmente se calculaba en menos de dos años.

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Posada advirtió que, ante la frustración de sus objetivos, Rusia ha intensificado ataques contra infraestructura civil, pese a que en un principio había prometido no hacerlo.

Medio Oriente: condiciones de Irán y dudas en Washington

El analista también se refirió a la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Egipto, donde se reunió con el presidente para discutir un posible acuerdo integral con Irán. El régimen iraní, por su parte, puso sobre la mesa exigencias claras: “La liberación de nuestros fondos congelados” y “el fin de la guerra en todos los frentes”.

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Posada explicó que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, atraviesa un momento de distanciamiento con Israel. “Trump hoy en día está pensando más de dos veces qué tanto va a apoyar a Israel”, dijo, al mencionar que el mandatario enfrenta críticas internas por su respaldo a los ataques en Líbano y Palestina.

¿Un conflicto global?

La conversación giró hacia la posibilidad de una escalada mundial. “Cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, muchos pensamos que podía ser una escalada de un conflicto a nivel global, pero eso no ha pasado”, afirmó Posada.

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El analista recordó que, pese a los ataques de Estados Unidos contra Irán, tampoco se ha desencadenado una guerra de mayor escala. “Entrar en un conflicto de una escala mayor sigue siendo el peor de los escenarios posibles y algo que todos los gobiernos están buscando evitar”, subrayó.

Con la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para el 28 de septiembre, Posada concluyó que “será seguramente la política global uno de los temas más importantes del mundo en medio de esta Asamblea”.

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