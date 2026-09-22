¿Dónde están los colombianos que se fueron a la guerra en Ucrania? Familias piden respuestas

Para Luz Dary Adán, cada día que pasa sin noticias de su hijo aumenta la angustia. La mujer, residente en Paz de Ariporo, Casanare, asegura que mantenía comunicación frecuente con él a través de WhatsApp; sin embargo, esa comunicación se interrumpió después de un mensaje que recibió en horas de la madrugada.

Según relató en A lo que vinimos, el último contacto ocurrió el día 12, alrededor de las 5:00 de la mañana.

Me había enviado un mensaje donde decía: ‘Mamá, me sacaron a misión y todas mis pertenencias se quedan con el mayor Jorge'.

Después de ese mensaje, no volvió a tener comunicación con él.

La madre asegura que salió a cumplir una misión sin sus documentos personales. Desde entonces, no sabe dónde se encuentra, cuál es su situación ni si continúa con vida.

¿Cómo contactan a los colombianos para llevárselos a Ucrania?

Luz Dary también contó cómo, según lo que su hijo le relató, terminó viajando a Ucrania.

De acuerdo con su testimonio, Javier habría sido contactado por una persona a la que identificó como “Apolo 23”, quien le habló de la posibilidad de trabajar en ese país y recibir una remuneración que, según le dijeron, era atractiva.

El joven, de acuerdo con su madre, tenía como propósito conseguir dinero para su propia vivienda.

“Él siempre estaba trabajando”, explicó Luz Dary, quien aseguró que inicialmente su hijo le dijo que el viaje tendría una duración aproximada de seis meses.

Sin embargo, según el relato que Javier le habría entregado a su madre, al llegar a Ucrania la situación habría cambiado. Luz Dary asegura que su hijo le contó que, una vez en ese país, les explicaron que debían firmar un contrato y que este tendría una duración de tres años, pese a que inicialmente les habían hablado de permanecer allí durante seis meses.

Madre grabó un video pidiéndole ayuda al presidente para ubicar a su hijo

Ante la falta de información, Luz Dary decidió grabar un video dirigido al presidente Abelardo de la Espriella.

En la grabación, la mujer le pide al mandatario que la ayude a establecer qué ocurrió y que se confirme si realmente fue enviado a una zona de combate.

Yo necesito saber la situación de mi hijo, si es verdad que lo mandaron a combate y que falló en combate. Yo necesito saberlo, o sea, tener algo, porque esta incertidumbre la verdad me está mortificando mucho.

Para esta madre, lo más difícil no es solamente no tener noticias, sino desconocer qué ocurrió con su hijo y no contar con una respuesta que le permita saber dónde está.

“Para mí mi hijo está vivo”

A pesar de la falta de información, Luz Dary mantiene la esperanza de volver a encontrar a su hijo. Con la voz entrecortada, aseguró que para ella, él sigue con vida.

La mujer dice que confía en Dios y le pide que, dondequiera que se encuentre, su hijo sea protegido y respetado.