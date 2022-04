Ecuador inicia explotación de petróleo en campo de reserva amazónica

Ecuador inició nuevas operaciones de extracción de petróleo en el bloque ITT, un campo del parque amazónico llamado Ishpingo, reconocido como reserva biósfera, según informó la Secretaría de Presidencia: "Si este pozo mantiene la actual tendencia de producción de 3.600 barriles diarios se generarán cerca de 60 millones de dólares anuales que serán invertidos en mejorías para el sistema de educación, salud y seguridad", señaló un comunicado oficial.

Se planea que en el campo Ishpingo, operado por una compañía china, se perforen otros 36 pozos para la extracción de crudo pesado. Junto a los campos Tambococha y Tiputini, en operaciones desde 2016, Ishpingo pertenece al territorio de Yasuní, una reserva de casi un millón de hectáreas por donde transitan pueblos en aislamiento voluntario, en su mayoría nativos.

La extracción de crudo del primer pozo, hace parte del plan del gobierno del presidente Guillermo Lasso de duplicar la producción petrolera en el país, con el objetivo aumentar la solvencia económica, a pesar de la oposición de indígenas y ambientalistas.

Explotación actual de Petróleo en Ecuador

De acuerdo con el Banco Central, en 2021 Ecuador explotó unos 505.000 barriles diarios, la mayoría a cargo de la compañía estatal Petroecuador. Ese mismo año, el precio promedio del crudo ecuatoriano fue de 51,81 dólares por barril.

El bloque ITT fue parte de una fracasada iniciativa ambiental del expresidente Rafael Correa que pretendía mantener el crudo bajo tierra a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares.

Denuncias de las comunidades indígenas

Los pueblo nativos denuncian que no se ha realizado un proceso de consulta con sus delegados, únicamente se hizo un aviso por parte del Estado y no se tuvieron en cuenta los perjuicios que pueden tener sus ciudadanos al encontrarse cerca de estas operaciones. Por su parte, el Ministerio de Energía aseguró que no es necesario una consulta previa, respaldado en el decreto 1247, del 9 de julio de 2012, que establece que la consulta previa no es necesaria para los bloques que están en fase de exploración desde antes del año 2008, cuando entró en vigor la nueva Constitución.

Actualmente el Gobierno de Lasso planea adjudicar nuevas áreas para el segundo semestre del 2022, y cumplir la meta de duplicar la cifra de producción petrolera en los próximos cinco años.