Detienen presunto responsable del tiroteo en el metro de Nueva York

La Policía detuvo al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York que dejó 23 heridos, diez de ellos de bala, el martes 12 de abril, anunciaron este miércoles las autoridades, tras una cacería de un día en busca del atacante fugitivo.

"Lo atrapamos", dijo el alcalde neoyorquino Eric Adams en una rueda de prensa al anunciar el arresto.

La Policía había identificado a Frank James, un afroestadounidense de 62 años, como el sospechoso de haber activado dos granadas de humo cuando el vagón se acercaba a la estación "36 Street" en Brooklyn la mañana del martes, antes de hacer 33 disparos contra los pasajeros.

En contexto: Policía de New York identificó al sospecho del ataque en el metro

James fue detenido cuando caminaba por una calle de Manhattan, dijo la jefa de la policía de Nueva York, Keechant Sewell. El arresto ocurrió sin incidentes y el hombre será acusado por el tiroteo del martes, agregó.

Según imágenes de las redes sociales, un hombre parecido a James, vestido con ropa oscura y una gorra negra, era introducido en un coche policial sin oponer aparentemente resistencia.

Frank Robert James had nowhere else to run or hide — and is now in NYPD custody. The work of our detectives is second to none and the dedication of our patrol officers is never ending. pic.twitter.com/uOXliUvoJ7