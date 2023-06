"No son sus hijos": Las duras críticas de Elon Musk a Joe Biden por su mensaje LGBTIQ

En junio, el mes del orgullo LGBT, muchos usuarios en redes sociales suelen expresar su apoyo a la comunidad y dejan creativos mensajes de amor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a esta iniciativa, pero fue fuertemente criticado por varias personas, incluyendo al magnate Elon Musk.

En conmemoración con este mes, la Casa Blanca subió un video a su cuenta de Twitter para mostrar su cariño y apoyo a los integrantes de la comunidad, denotando los colores de la bandera de la colectividad.

En el clip aparece la voz de Biden diciendo: "Estos son nuestros hijos. Estos son nuestros vecinos. No los hijos de alguien más; todos son nuestros hijos. Y nuestros hijos son las cuerdas de las cometas que mantienen en alto nuestras ambiciones nacionales".

"Es de suma importancia cómo tratamos a todos en este país. Estadounidenses LGBTQI+, especialmente los niños, ustedes son amados, son escuchados y esta administración los apoya", concluyó.

Biden recibió cientos de críticas en redes sociales, ya que varios internautas argumentaron que el mensaje estaba desconociendo los derechos que tienen los padres sobre sus hijos.

To the LGBTQI+ Community – the Biden-Harris Administration has your back. pic.twitter.com/ZlUNwWOcch