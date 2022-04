Luego de cinco años, Obama regresó a la Casa Blanca y anunció ampliación del Obamacare

Joe Biden y Barack Obama se reunieron el pasado martes 5 de abril en la Casa Blanca, con el objetivo de recuperar la fuerza demócrata antes de las elecciones de mitad de mandato. "Bienvenido de vuelta a la Casa Blanca. Se siente como en los viejos tiempos", le dijo Biden a su antiguo jefe en la Sala Este, en la que entraron juntos en medio de una ovación del personal y los miembros del Congreso.

Le puede interesar: Biden libera reservas de crudo para aliviar precios de combustibles tras invasión rusa a Ucrania

Joe Biden ha tenido un periodo presidencial rodeado por los efectos de la pandemia de covid-19, la inflación del país, una oposición republicana fuertemente obstruccionista y la invasión rusa de Ucrania. Sus índices de aprobación en las encuestas son muy bajos, están estancados en el rango del 40% y tienen pocos signos de mejora.

La reunión se dio en el marco del 12º aniversario que celebra la puesta en marcha de la Ley de Asistencia Asequible, un destacado logro de Obama en ámbito doméstico. Esta medida, conocido popularmente como Obamacare, es el plan de asistencia sanitaria subvencionada que amplió el acceso a los servicios médicos para millones de personas en un país en el que muchos no tienen condiciones financieras para recibir asistencia médica y corren el riesgo de caer en la bancarrota por los costos de las operaciones de urgencia.

Always great catching up with @POTUS. Thanks for all you’re doing to help even more Americans get access to quality, affordable health care. https://t.co/vDYBIxjIy9