“Ya iban a pagar la cuenta”: Ana María Romero, esposa de Sergio Jaramillo, sobre bombardeo en Ucrania

Este martes 27 de junio el escritor Héctor Abad Faciolince, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez salieron ilesos de un ataque ruso al restaurante RAI Pizzería, en Kramatorsk (Ucrania), donde estaban cenando con la escritora ucraniana Victoria Amelina, quien se encuentra en estado crítico.

Luego del bombardeo, Noticias RCN habló con Ana María Romero, esposa de Sergio Jaramillo, quien dijo que él le contó que “ya iban a pararse, ya venían a pagar la cuenta. Apenas pasó, Sergio me llamó a decirme que él estaba bien y que los demás estaban bien, que estaban esperando a Victoria (la escritora ucraniana en estado crítico), pero no he podido hablar con él tranquilamente para que me dé los detalles”.

Sobre el estado emocional de Jaramillo, Romero expresó: “Yo creo que él también está un poco en shock, como vigilando todo lo que está pasando. Espero poder hablar con él más tarde, cuando estén más apaciguadas las cosas. Agradezco a los dioses, no sé, a las circunstancias, que no haya estado sentado en otro sitio y que pueda estar contando la historia”.

Finalmente, Romero se refirió a Victoria Amelina, quien estuvo en el Hay Festival de Cartagena, y manifestó: “Tuve la oportunidad de conocerla en Cartagena. Es una gran persona, una persona muy bonita. hay que rezar por ella y por todos los demás que están en esta guerra tan absurda”.

El balance de las autoridades rusas

Frente a la fachada destruida del restaurante y su interior aún parcialmente en llamas, una multitud de civiles se reunió junto a soldados, rescatistas, el alcalde de la ciudad y el gobernador.

El último balance de las autoridades es de tres muertos y más de 40 heridos, entre ellos un niño. El establecimiento, situado en el centro de Kramatorsk, era popular entre los periodistas y el ejército.

Según el gobernador regional Pavlo Kyrylenko, fueron disparados dos cohetes. Kramatorsk, una ciudad de 150.000 habitantes, es la última gran área urbana bajo control ucraniano en el este del país y está a unos treinta kilómetros del frente.

Ruslan, un chef de 32 años, confirma que había "bastantes personas" en el momento del impacto. "Llegué, estaba de pie y me enterró", dice. "Tuve suerte", asegura señalando al cielo.

