Este es el país que prohibió el uso de celulares entre empleados públicos

El uso de teléfonos inteligentes ha quedado estrictamente prohibido para todos los empleados de la administración pública —incluyendo sin distinción a los cuerpos civiles y a las fuerzas militares— bajo la advertencia de enfrentar un despido inmediato, acciones penales e, incluso, penas de hasta seis meses de cárcel.

La nueva restricción no incluye explicaciones y establece un blindaje absoluto: solo el líder supremo de la nación tiene la facultad de conceder excepciones individuales a la norma.

Se trata de la más reciente política en Afganistán, donde el gobierno talibán dictó la orden por mandato oral y advirtió que entraría en vigencia el miércoles 17 de junio. La medida da cuenta de la severa línea de control sobre el aparato estatal desde que el grupo regresó al poder en agosto de 2021 y ha implementado una interpretación estricta de la ley islámica.

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La medida ha sido transmitida por canales internos:

A pesar de que el veto no se ha difundido a través de los canales de publicación oficiales, funcionarios provinciales confirmaron a la agencia de noticias francesa AFP de forma interna la implementación inmediata de la medida.

En la región nororiental de Badajshán, un empleado que solicitó el anonimato por motivos de seguridad indicó que se leyó un decreto oral ante los jefes de departamento para notificarles que, a partir de la fecha, “ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente".

De forma paralela, en la provincia de Gazni —situada cerca de la capital, Kabul— un funcionario, identificado como Irfan Andarh, ratificó las instrucciones mediante un grupo de WhatsApp, señalando que el veto rige directamente "dentro de todas las oficinas".

Los funcionarios seguían utilizando sus celulares el miércoles:

La medida choca con la realidad operativa del país, dado que el uso de estos dispositivos está ampliamente arraigado en los centros urbanos y en las propias instituciones del Estado. De hecho, durante la tarde del miércoles, múltiples dependencias gubernamentales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp.

El origen de este endurecimiento normativo fue rastreado hasta la semana anterior, cuando empezó a circular en plataformas digitales un documento atribuido a la Corte Suprema. Dicha circular exhortaba formalmente a los directivos provinciales a alertar al personal de todos los rangos que la prohibición de los teléfonos inteligentes sería absoluta e inapelable a partir de la fecha establecida.

La decisión es adoptada tras una serie de protestas en la zona occidental del país, donde varias mujeres fueron detenidas por no cumplir a rajatabla con el código de vestimenta, que establece la obligación de llevar burka y evitar el uso de perfume en la calle.