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Restricciones de vestimenta contra las mujeres en Afganistán llevaron a los hombres a protestar

La ONU advirtió que las autoridades del gobierno talibán abrieron fuego contra los manifestantes, que reclamaban la detención de mujeres que no llevaban burka o chador con velo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Jorge Leonardo Alzate

junio 11 de 2026
09:15 p. m.
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Con golpes e incluso disparos fue dispersado un grupo de manifestantes que reclamaba en las calles de Herat, Afganistán, la detención de mujeres el fin de semana (6 y 7 de junio) que, según las autoridades, incumplían el código de vestimenta.

Desde que los talibanes regresaron al poder (2021), han aplicado de manera restrictiva la ley islámica; sin embargo, el fin de semana decidieron ser “implacables” y en Herat estuvieron deteniendo a cada mujer que incumpliera el código que las obliga a vestir burka o chador con velo y salir sin perfume a la calle.

Así lo advirtió el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett: “Me preocupa profundamente que, por tercer día consecutivo, decenas de mujeres en Herat sigan siendo arrestadas y detenidas arbitrariamente por infringir el código de vestimenta de los talibanes. Esto es ilegal e inaceptable. Los arrestos deben cesar y las mujeres deben ser liberadas de inmediato”.

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Como símbolo de protesta, hombres, mujeres y niños salieron a las calles el martes (9 de junio) en Herat para exigir que las mujeres detenidas el fin de semana fueran puestas en libertad.

Según el portavoz de la policía local, Said Masud Husaini, intentaban "reunirse y crear tensiones bajo el pretexto de protestar por temas relacionados con el cumplimiento del código de vestimenta del hiyab".

Sin embargo, organizaciones internacionales y testigos dijeron a la agencia de noticias francesa AFP que la protesta, aunque pacífica, fue abordada de manera desmedida, con golpes, latigazos e incluso disparos contra la multitud. Dos personas, entre ellas un niño, murieron y al menos veinte resultaron heridas.

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Naciones Unidas llama a los talibanes a cumplir con los tratados internacionales como autoridad:

Ante la respuesta de las autoridades, Richard Bennett dijo sentirse alarmado e indicó que “es hora de calmar los ánimos, respetar la libertad de expresión de los ciudadanos, especialmente de las mujeres y las niñas, y evitar mayores daños”.

Además, insisted en que “los responsables de la violencia deben rendir cuentas”. Un llamado al que se suma la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En un comunicado, expertos “instaron a los talibanes a realizar una investigación pronta, eficaz, independiente, imparcial y transparente sobre el uso de la fuerza por parte de sus funcionarios” y a cumplir, como autoridad, con los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte Afganistán.

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