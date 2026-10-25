"Espero que esté a salvo": Donald Trump tras la llegada de María Corina Machado a Venezuela

Este sábado 25 de octubre María Corina Machado anunció que regresó a Venezuela tras diez meses y más de siete intentos de volver. Con el mensaje en la red social "Estoy aquí con ustedes", la líder política dio la noticia.

Minutos después el presidente Donald Trump se pronunció mientras salía de la Casa Blanca. Dijo que es una mujer agradable yq ue espera que esté a salvo.

"Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela".

El tema de su regreso ha tensado su relación con Washington, y Trump ha señalado en varias oportunidades que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es "fantástica".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró a través de la red social X que el regreso de María Corina machado a Venezuela es el resultado de conversaciones apoyadas por el país norteamericano.

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por EE.UU., que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", escribió.

El funcionario agregó que Estados Unidos espera que sean respetadas las libertades de todos los sectores políticos de Venezuela y que asimismo apoyen las conversaciones.

"(...) representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera".

María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi un año

La líder política llegó a Venezuela y acudió a la iglesia de Santa Rosa, en Barquismeto, estado Lara, para agradecer su regreso. Decenas de seguidores le dieron la bienvenida en medio de gritos de "libertad" y "no te vamos a dejar sola".

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Oslo y recibir el Premio Nobel de Paz. Durante diez meses, Machado, de 60 años, había hecho al menos siete intentos de regresar, sin lograrlo. El más reciente fue el 21 de septiembre desde Panamá.