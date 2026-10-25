VIDEO | Primeras imágenes de María Corina Machado en Venezuela, tras 10 meses en el exilio
La líder de la oposición venezolana logró regresar este 25 de octubre. Reapareció públicamente en el centroccidente del país.
Yhonay Díaz
octubre 25 de 2026
11:27 a. m.
11:27 a. m.
Minutos después de confirmarse el regreso de la líder de oposición, María Corina Machado, a Venezuela, se conocieron las primeras imágenes en su país.
De acuerdo con una publicación de su partido Vente Venezuela, se encontraría en la Iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara, en una misa de agradecimiento a la Virgen de la Divina Pastora, tras 10 meses fuera del país.
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