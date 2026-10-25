CANAL RCN
Internacional

ATENCIÓN | María Corina Machado confirmó que está en Venezuela

Después de denunciar siete intentos fallidos para ingresar a Venezuela, anunció en sus redes sociales que se encuentra en su país.

ATENCIÓN | María Corina Machado confirmó que está en Venezuela
Foto: AFP

Yhonay Díaz

octubre 25 de 2026
10:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre las 10:30 de la mañana de este 25 de octubre, María Corina Machado confimó a través de su cuenta de X que se encuentra en Venezuela.

Después de siete intentos fallidos para regresar a su país por mar y aire, la líder de la oposición venezolana logró su objetivo:

Estoy aquí. Con ustedes.

Después de 10 meses en el exilio tras un escape de película del régimen de Nicolás Maduro, en ese momento, logró regresar.

El excandidato presidencial y su aliado en la lucha por la libertad de Venezuela, Edmundo González Urrutia, celebró su regreso:

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos.

María Corina Machado regresó a Venezuela: ¿Reaparecerá públicamente?

De manera extraoficial, el corresponsal de la BBC en la Casa Blanca, David Alandete, informó que María Corina Machado reaparecería públicamente en las próximas horas en Barquisimeto, estado Lara.

Al parecer, se dirigirá al país y desde el santuario de la Virgen de La Pastora.

¿Cómo logró regresar María Corina Machado a Venezuela?

De acuerdo con el corresponsal de la BBC, María Corina Machado habría logrado volver a su país en medio de un operativo diplomático, articulado por varios países, y en el que habría participado Estados Unidos.

Preliminarmente, se maneja la versión de que en medio de las limitaciones que tuvo la líder opositora para regresar, Estados Unidos habría puesto en marcha un plan para el retorno de Machado, en medio de las negociaciones entre el régimen interino y la delegación opositora.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Menores saquearon tiendas de celulares, ropa y joyas en Barcelona, España: se convocaron por TikTok

Donald Trump

Presidente Trump vuelve a lanzar fuerte crítica contra LeBron James: “Debería disculparse con todos”

Terremoto

Fuerte temblor sacudió China este 25 de octubre: magnitud y epicentro del sismo

Otras Noticias

Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Medellín: convocados, novedades y cómo ver en VIVO el clásico paisa

Atlético Nacional y Medellín se enfrentan este 25 de octubre. Consulte los convocados, las novedades de ambos equipos y dónde ver EN VIVO el clásico paisa.

ELN

Abatido alias Ochenta y otros 9 guerrilleros en la operación más grande contra el ELN en los últimos años

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas, además de ubicar un área de campamento.

Bogotá

Definidas las marcas que harán parte de la Fashion Week en Bogotá en 2027: conózcalas aquí

Enfermedades

Colombia se acerca al segundo pico respiratorio del año: ¿qué lugares requieren mayor atención?

Barranquilla

Barranquilla será sede por primera vez del festival de emprendimiento, empleo y educación más grande de Latam