ATENCIÓN | María Corina Machado confirmó que está en Venezuela

Sobre las 10:30 de la mañana de este 25 de octubre, María Corina Machado confimó a través de su cuenta de X que se encuentra en Venezuela.

Después de siete intentos fallidos para regresar a su país por mar y aire, la líder de la oposición venezolana logró su objetivo:

Estoy aquí. Con ustedes.

Después de 10 meses en el exilio tras un escape de película del régimen de Nicolás Maduro, en ese momento, logró regresar.

El excandidato presidencial y su aliado en la lucha por la libertad de Venezuela, Edmundo González Urrutia, celebró su regreso:

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos.

María Corina Machado regresó a Venezuela: ¿Reaparecerá públicamente?

De manera extraoficial, el corresponsal de la BBC en la Casa Blanca, David Alandete, informó que María Corina Machado reaparecería públicamente en las próximas horas en Barquisimeto, estado Lara.

Al parecer, se dirigirá al país y desde el santuario de la Virgen de La Pastora.

¿Cómo logró regresar María Corina Machado a Venezuela?

De acuerdo con el corresponsal de la BBC, María Corina Machado habría logrado volver a su país en medio de un operativo diplomático, articulado por varios países, y en el que habría participado Estados Unidos.

Preliminarmente, se maneja la versión de que en medio de las limitaciones que tuvo la líder opositora para regresar, Estados Unidos habría puesto en marcha un plan para el retorno de Machado, en medio de las negociaciones entre el régimen interino y la delegación opositora.