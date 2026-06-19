“Me sentí como en una película”: presidenta de Costa Rica relata evacuación tras explosión

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada de emergencia este 19 de junio luego de que se registrara una explosión mientras realizaba una visita oficial a Crucitas, una localidad ubicada en el norte del país y conocida por los problemas asociados a la minería ilegal.

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La mandataria recorría la zona junto a varios ministros y diputados cuando una fuerte detonación, cuyo origen aún no ha sido determinado por las autoridades, se escuchó en las montañas cercanas. De inmediato, su esquema de seguridad activó los protocolos de protección y la retiró del lugar.

Imágenes difundidas por personas que acompañaban el recorrido muestran el momento en que Fernández reacciona al estallido y posteriormente permanece en el suelo mientras varios escoltas armados la resguardan antes de trasladarla a un vehículo oficial.

¿Qué dijo la presidenta de Costa Rica tras la explosión?

Luego del incidente, Laura Fernández aseguró que se encontraba en buen estado de salud y explicó que fue sometida a una revisión médica como parte de los procedimientos de seguridad. También informó que cinco personas, entre ellas congresistas que participaban en la visita, recibieron atención debido a afectaciones relacionadas con bajones de presión, niveles de azúcar y golpes de calor.

La presidenta afirmó que lo sucedido refleja los riesgos presentes en Crucitas, una región donde operan grupos dedicados a la extracción ilegal de oro. Según señaló, estas actividades también generan impactos ambientales en las inmediaciones del río San Juan.

Me sentí como lo que ve uno en las películas (...) que lo agarran del pelo, lo tiran al suelo y lo montan (al auto). ¡No ven cómo quedé!

El episodio ocurre semanas después de que el gobierno costarricense informara sobre la existencia de un supuesto plan para atentar contra la presidenta. Según las autoridades, la información apuntaba a que la presunta amenaza se estaría organizando desde una cárcel, aunque no se han reportado avances públicos sobre ese caso.

Hasta el momento, las autoridades de Costa Rica no han entregado información oficial sobre las causas o responsables de la detonación registrada durante la visita presidencial a Crucitas.