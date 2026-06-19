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Estados Unidos levantó las sanciones contra la aerolínea Conviasa de Venezuela

La medida responde al levantamiento paulatino de las sanciones sobre Venezuela tras la caída de Maduro.

Avión de Conviasa.
Avión de Conviasa. Foto: Conviasa.

Noticias RCN

AFP

junio 19 de 2026
10:57 a. m.
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El jueves 18 de junio, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones contra el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) y los servicios de telecomunicaciones.

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Después de la caída de Nicolás Maduro, efectuada el 3 de enero de 2026, ha cambiado la relación diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. Hay que recordar que desde 2019 habían estado rotas.

Las medidas de EE. UU. sobre Venezuela se han suavizado

Cuando Donald Trump volvió a la Casa Blanca, uno de los pilares de su administración ha sido hacerles frente a los regímenes. Por eso, llevó a cabo esta operación contra Maduro y en Irán, resultando con la muerte de Alí Jameneí.

Mientras el venezolano se mantiene tras las rejas en el Centro de Detención de Manhattan, Delcy Rodríguez ha asumido como presidenta encargada. Bajo sus manos ha pasado la transición que los connacionales han esperado.

Puntualmente con Estados Unidos, ha mantenido una relación amistosa. Muestra de ello es el retorno de las relaciones diplomáticas y el levantamiento de las sanciones en su contra.

Reciente operación contra ‘Niño Guerrero’

Asimismo, ha habido cooperación para operaciones militares. La más reciente fue el viernes 12 de junio con la que fue abatido alias Niño Guerrero, el que era el máximo líder del Tren de Aragua.

En materia económica, algunas sanciones se han suavizado. Lo cierto es que el llamado de la comunidad internacional sigue siendo en la convocatoria a las elecciones para que la transición surta efecto.

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Pues bien, la última decisión de EE. UU. sobre Venezuela fue la licencia general 59, levantando las sanciones contra Conviasa. La orden permite que los pagos circulen por el sistema financiero norteamericano, incluyendo el suministro de bienes y servicios, así como la reparación de las aeronaves.

También se emitió la licencia 24A relacionada con la recepción y transmisión de telecomunicaciones, así como de correo y mercancías.

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