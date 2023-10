El expresidente Horacio Cartes reaccionó a acusaciones por el crimen de Marcelo Pecci

Tras la diligencia judicial en la que revelaron detalles inéditos del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en palabras de uno de los colaboradores del asesinato, Francisco Luis Correa, se conocieron los nombre de las personas que presuntamente habrían ordenado el homicidio.

En medio de la declaración, Correa señaló abiertamente al expresidente de Paraguay Horacio Cartes y a Miguel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, un jefe de la mafia paraguaya, recientemente capturado en Brasil:

El homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación (...) él le había metido preso a un hermano a cada uno (al expresidente Horacio Cartes y a Tío Rico), entonces que ellos con eso no se iban a quedar.

Frente a esta compleja acusación, el expresidente Cartes reaccionó a través de su cuenta de X y calificó los señalamientos del testigo clave como una patraña.

Expresidente de Paraguay se defendió del crimen de Marcelo Pecci

Un par de horas después del término de la audiencia en la que fue señalado de estar detrás de la orden del crimen del fiscal paraguayo, el expresidente Horacio Cartes, reaccionó públicamente y aseguró que se trataría de un montaje para perjudicarlo.

Inmensamente indignado por una acusación infundada, claramente montada con el afán de perjudicarme. Siempre tuve aprecio y admiración hacia el fiscal Marcelo Pecci y me duele ante su memoria y con su familia está terrible patraña. La justicia demostrará la verdad. — Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) October 6, 2023

En su mensaje escribió que sentía aprecio y admiración por el fiscal Pecci.

Testigo reveló cómo se coordinó el asesinato de Marcelo Pecci

"El homicidio se planeó en los primeros días de mayo, en Medellín, con el señor Ramón Emilio Pérez Hoyos. Había que arrancar para Cartagena porque había un trabajo qué hacer, el homicidio contra el fiscal Marcelo Pecci", así comenzó Correa la narración de los hechos.

Al parecer, Ramón Emilio Pérez Hoyos, Andrés Felipe Pérez Hoyos y Margarteh Liseth Chacón, ya habían recibido la orden del asesinato contra el fiscal desde Paraguay: "Me contactan por teléfono, tenía que encontrarme con ellos en el centro de Medellín el 5 de mayo, en un billar".

La orden era movernos por la parte hotelera, Barú, encontrar al fiscal y asesinarlo. El que lo encontrara primero

"Yo estaba en comunicación con todos los grupos (...) Dejamos todo para el 10 de mayo a primera hora. Eran las 9:00 de la mañana y no se sabía nada del fiscal", contó Correa.

"A las 10:00 a.m. Cristian dio una vuelta por la playa y vio al señor Marcelo Pecci y a la señora Claudia tomando el sol. Marisol y Cristian, Gabriel y Wendry llevaron a cabo el homicidio. Me llaman y me dicen que ya está hecha la vuelta. Yo los llamo (Ramón, Andrés Pérez Hoyos y Margareth Chacón) y les digo que ya estaba todo listo".